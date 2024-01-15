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昔為逃亡施明德進行口腔重建治療 前中市長張溫鷹發文悼念

張溫鷹與施明德有革命情感，施明德過世，張溫鷹發文悼念。（市議員陳俞融提供）

張溫鷹與施明德有革命情感，施明德過世，張溫鷹發文悼念。（市議員陳俞融提供）

2024/01/15 18:15

〔記者唐在馨、蘇金鳳／台中報導〕民進黨前主席施明德過世，曾為施明德進行全口假牙重建與治療的前台中市長張溫鷹發文悼念，表示美麗島事件爆發後，施明德因曾遭刑求，全部牙齒被打掉，匆忙逃亡途中，無法帶出既有的假牙，因此飲食非常痛苦不便，她為他進行後續的口腔重建治療，直到施明德遭國民黨逮捕為止，而她也因此被捕入獄；得知「主席」辭世，安息主懷。

前台中市長張溫鷹與施明德的關係非常好，有著革命情感，施明德的過世，讓她非常難過，發文悼念，她指出，1979年美麗島事件發生前，當年的11月，施明德因曾遭刑求，全部牙齒被打掉，必須配戴假牙，因此找到她替他進行全口假牙重建與治療。

在1979年12月10日美麗島事件爆發後，國民黨開始全國大逮捕行動，謝秀雄牧師、蔡有全、林弘宣等黨外同志來到台中，請她安排黨外人士藏匿她位於於北區篤行路的住處。

張溫鷹表示，在此時，高俊明牧師的秘書施瑞雲女士告訴她，施明德匆忙逃亡途中，無法帶出既有的假牙，因此飲食非常痛苦不便，大概在12月中旬的時候，施瑞雲透過管道安排施明德到許晴富家中，由她為他進行後續的口腔重建治療，直到施明德遭國民黨逮捕為止，而她也因此被捕入獄。

張溫鷹表示，施明德當年在法庭上堅持的廢除黨禁、報禁、萬年國會，終結了威權體制。施明德是堅持民主的先行者。施明德信仰民主、崇尚自由、奮鬥人權。

她感性的指出，過往每一年施主席生日前夕，老友都聚會一同為他慶生，今天清晨施主席家人來訊，得知主席辭世，安息主懷。「我們永遠懷念施明德」，也請大家繼續照顧施主席最寶貝的兩個女孩，小板和笳笳。

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