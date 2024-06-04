館長批網紅Emma性騷男教練挨告 二審判無罪

網紅「館長」陳之漢5年前在直播中批評前員工「艾瑪」（右）曾性騷擾男教練，雙方對簿公堂。（圖擷取自館長IG 、艾瑪IG，本報合成）

2024/06/04 11:07

首次上稿 10:50

更新時間 11:07（補充判決理由）

〔記者張文川／台北報導〕網路紅人「館長」陳之漢5年前在直播中批評前員工、健身網紅「艾瑪」（Emma 林憶杰）因為性騷擾男教練才被開除，並指她是「背骨」，艾瑪認為所言不實，控告陳加重誹謗，案經新北地院兩度更審後，判陳無罪，艾瑪上訴，陳之漢二審仍不認罪，認為是可受公評之事；高院二審今宣判，駁回上訴，仍判陳之漢無罪，全案確定。

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高院判決指出，依證人證述與艾瑪的網路社群媒體貼文，加上人事資料、離職單、申請勞資爭議調解等文書資料， 足以認定館長有合理可相信為真實的客觀依據，且有經合理查證，在直播中陳述經合理蒐集所得的資訊內容，並未逾越言論自由， 不構成誹謗罪，故維持無罪認定。

艾瑪原本受僱於館長經營的成吉思汗健身俱樂部，擔任健身教練，因故離職後，前往另一間公司任職健身教練，並以暱稱「艾瑪、EMMA」在網路社群及影音媒體分享健身影片。

艾瑪指控，館長2019年透過直播平台，指述她「去健工，又被人家踢出來，因為她去健工摸人家教練，男生教練，還被告性騷擾」、「她一直調侃，用言語、然後去摸人家，人家男教練有女朋友，出了這個事，人家告她性騷擾。健工之後就把她開除掉」、「在我們這邊是這樣離職的嘛，背骨嘛，在健工是因為發生性騷擾事件被開除的嘛」。

艾瑪認為館長所言未經合理查證，就對外傳布不實訊息，毀損她的名譽，提告加重誹謗。新北地檢署偵查後起訴，新北地院經兩度更審後，判館長無罪。艾瑪請檢方提起上訴。

高等法院上月14日開庭辯論，館長由律師答辯指出，艾瑪自己曾經為了性騒擾事件道歉過，一審的證人也證實她確實有對教練有不當行為，艾瑪本身也是健身名人，他在直播所言是可受公評的事，且經合理查證，請法院維持判無罪。

蒞庭檢察官則認為，館長語不驚人死不休，未經合理查證就散布艾瑪性騷擾男教練的不實訊息，且僱主得知員工被疑似性騷，理應立案調查，館長卻不調查，反而公開公布，有誹謗的真實惡意，建請法官量處4月徒刑。

館長當時庭訊後受訪表示，這案子已經5、6年了，判無罪了對方還上訴，打到現在還沒結束，對方在職時說她被客人性騷擾，2位主管問她要不要幫忙提告或報案，她都不要，但她離職後，卻對外說公司當時沒管，「隨便她怎麼掰」，簡直浪費司法資源。

高院今維持原無罪宣告，館長確定無罪。

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