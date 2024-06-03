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湖西龍門沙灘 紅色跑車「耍帥」受困

湖西龍門菓葉沙灘，紅色跑車深陷沙灘無法自拔。（澎湖交通觀察日誌提供）

湖西龍門菓葉沙灘，紅色跑車深陷沙灘無法自拔。（澎湖交通觀察日誌提供）

2024/06/03 16:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕擁有黃金海岸線美譽的湖西龍門沙灘，是每年觀光旺季遊客必遊之處，今（3）日傳出1輛紅色跑車，疑似「耍帥」開入沙灘，卻因此深陷沙灘，無法自行脫困，卻未向當地安檢所及派出所求援，反而尋求民間四輪傳動車前往救援。

澎湖湖西鄉龍門、菓葉、林投、隘門綿延沙灘，被稱為黃金海岸線，深受觀光客喜愛，但外地來的遊客不諳澎湖沙灘威力，時常被沙灘美景吸引，一時不察開車進入沙灘，常傳車子受困囧事，以後寮天堂路及龍門菓葉沙灘，發生機率最高，主要是沙灘離路面近，才會頻頻傳出「刁」車情況。

今日一輛紅色豐田Toyota雙門改裝車，行駛湖西龍門菓葉沙灘，由於底盤過低，果不其然遭到「刁」車狀況，不管車主如何催動引擎，車子不僅文風不動，反而愈陷愈深，無法自行脫困，但車主並未報案尋求協助，因此鄰近安檢所與派出所都未派員前往，反而是自力救濟，請求民間四輪傳動車輛趕往，以繩索拖動，讓車輛脫困。

根據有經驗的車友提供方法，必須先拿東西往下挖，讓沙灘鬆動，再用木板塞在輪胎底下，打二檔彈離合，才有機會脫困。但沒四輪傳動，還是低底盤的車，輪胎也沒換，就敢直接衝入沙灘，這樣的做法讓人笑死，因此奉勸車主進入沙灘區，不要駕車進入耍帥，最後容易自食惡果。

紅色跑車車主自力救濟，請來四輪傳動車協助脫困。（澎湖交通觀察日誌提供）

紅色跑車車主自力救濟，請來四輪傳動車協助脫困。（澎湖交通觀察日誌提供）

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