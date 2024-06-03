消防及警察人員深夜危勞勤務津貼6月起上路，竹市府經費全力支持。（市府提供）

2024/06/03 15:25

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕行政院5月17日核定輪班人員「深夜危勞性勤務津貼」，自6月1日起，凡每日0時到6時深夜時段執行勤務的同仁，將支給每人每小時100元的薪津補貼。市長高虹安表示全力支持中央政策，先前已請消防局及警察局預先盤點所需經費及來源，如有不足市府將動支相關人事費全力支應，必定以外勤同仁的權益為優先。

市府表示，警察及消防人員執行第一線勤務，服務市民不分晝夜、全年無休，維持著城市的交通、治安及消防與公共安全，讓市民有安全的生活環境及品質，對警消同仁辛勞的付出，深表感謝；高虹安說，中央放寬各項警察消防權益及福利政策市府皆樂觀其成，並且全力支持，也希望能持續改善同仁的工作環境，減輕勤務負擔。

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市府表示，經消防局及警察局盤點第一線執勤同仁各項深夜外出勤務所需，消防局年度所需經費約100多萬元、警察局所需經費約800多萬元，皆已核准，將先由機關人事費預算項下支應，如有不足市府亦將動支相關人事費予以協助。

市府指出，消防局深夜危勞性勤務包含火災搶救、緊急救護、各項災害搶救等勤務，警察局則有包括巡邏、臨檢、交維、專案等勤務，目前雖尚未收到本津貼之正式的細部執行作業規定，但已先請外勤消防大隊、分隊、分局、派出所、外勤隊等單位自6月1日起先進行時數統計，待正式公文簽核後予以追溯補發。

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