坪林警方春節期間防飆查扣6輛雙B 區長周慶珍致謝

坪林區長周慶珍（右）在被查扣的名車前，感謝副所長黃振勝與員警的辛勞。（記者翁聿煌攝）

2024/02/15 16:04

〔記者翁聿煌／新北報導〕農曆春節期間，有不少民眾開車到北宜公路「走春」，卻有6輛雙B名車被警方留置在坪林，警方表示，員警在深夜和凌晨執行防飆勤務，在飆手聚集處臨檢，陸續當場查扣6輛車懸掛偽造車牌當場，初一至初四期間共計查獲123件汽機車違法改造排氣管、引擎及無照駕駛，坪林區長周慶珍今到分駐所致意，感謝警方大力取締違規，解決居民深夜的噪音噩夢。

警方表示，農曆春節大年初三至初五，許多飆車族相約到北宜公路「走春」，並且以坪林區的24小時便利商店為聚集地，警方守株待兔，於凌晨或是深夜前往臨檢，當場查獲6部因車籍與外觀不符車輛，經查車身號碼發現均為俗稱「貼牌車」（其中5部屬於吊扣期間、1部已向監理站報停駛；當中亦有2部使用偽造牌照），除依道路交通管理條例第12條扣牌並當場移置保管外，使用偽造牌照部分，依刑法行使偽造特種文書罪移送法辦。

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警方將查扣的違規車輛暫時停放在分駐所大門前，被查扣的車輛均是價值兩百萬元以上的雙B豪車，一字排開十分壯觀，在地居民路過都覺得很爽快，飆仔專挑夜深人清時到坪林飆車，故意擾人清夢，十分可惡，看到這些車輛被警方查扣，很有情緒發洩的快感。

周慶珍到分駐所向所長羅偉哲表達謝意，周慶珍說，飆仔故意改裝車輛、增加噪音，將自己的快樂建築在他人的痛苦上，區公所也收到許多居民抱怨，希望警方能持續取締重罰，嚇阻飆仔氣焰，還給居民一個安寧的生活環境。

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