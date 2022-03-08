涉溢領接種站勤務津貼 北投分局所長調非主管職法辦

北投分局上月25日將劉姓所長函送檢方偵辦，也調整為非主管職務。（資料照）

2022/03/08 21:35

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警察局北投分局石牌派出所劉姓所長被爆料，涉嫌在去年執行疫苗接種站勤務時，沒有實際到接種站執勤，事後卻報領勤務津貼。北投分局接獲檢舉後調查，上月25日函送檢方偵辦，同時也將劉員調整為非主管職務；北投分局強調，將配合檢方偵辦、絕不護短。

據了解，劉員在去年8月至11月間，涉嫌溢領疫苗接種站勤務獎金約1萬5000元，劉員疑似沒有實際到接種站執勤，或是值勤到一半就離開，事後卻報領勤務獎勵金。

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北投分局獲報後展開調查，劉員在調查期間主動繳回溢領的勤務津貼，向上陳報自己確實沒有落實勤務，但他強調當初是返回派出所處理公務，並非摸魚、也沒有不法意圖，願意配合調查、接受懲處。北投分局調查完畢後，上月25日報請市警局將他調整為非主管職務，全案並函送給檢方偵辦。

北投分局強調，向來重視員警勤務紀律及查察不法情事，並秉持絕不護短、不庇縱，依法究辦，以維警察風紀。

因應疫情，警政署在前年2月認定「執行『嚴重特殊傳染性肺炎』防疫工作」為「重要勤務」，自前年1月24日起適用「各警察機關執行大型活動或重要勤務人員獎勵金」，符合的工作項目均得以支領獎勵金，依每天值勤時數，可請領200元至800元不等的津貼，當月每人最多可請領5000元。

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