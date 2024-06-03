高市包商人員夜間騎車載「五甲二路」路名牌 警認定違規要罰

「五甲二路」路名牌被民眾撿拾後放置路邊。（讀者提供）

2024/06/03 13:26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市道工處包商人員昨夜騎機車載運鳳山區「五甲二路」路名牌今被人PO網路社群流傳，鳳山警方今認定曾男騎車載運路名牌，高度超過駕駛人肩部、寬度超過把手外緣10公分等，將依法開罰300至600元；道工處今要求廠商改進，督促員工不得以機車載運路牌，以維護交通安全。

高雄市區一連2天大雨轟炸，鳳山區一塊「五甲二路」路名牌前天深夜不明原因掉落路面，被民眾撿拾放置鳳山區五甲、南華路口，鳳山警分局五甲派出所昨夜巡邏發現，撥打1999通報市府道工處處理。

請繼續往下閱讀...

道工處包商人員前天深夜據報騎機車到場，直接將「五甲二路」路名牌以機車載回鳳山隊修理，過程中被民眾發現，今被人PO網路社群流傳，原本以為路名牌被偷，警方調閱監視器畫面，以車追人找到曾姓男子，確認是道工處包商人員，才排除路牌竊案。

警方今檢視影片發現曾男騎機車載運「五甲二路」路名牌，明顯過高又過寬不符規定，包括高度超過駕駛人肩部、寬度超過把手外緣10公分，警方將依違反道路交通管理處罰條例，對曾男開罰300至600元。

道工處今表示，廠商為考量安全，先將路名牌收回，後續將安排工期重新裝設，市府已要求違規廠商改進，督促員工不得以機車載運路名牌，並加強員工教育，將採合約記點方式處罰廠商，以維護交通安全，也將加派人員巡查各路口路名牌狀況。

警方表示，依據道路交通安全規則第88條第1項第1款規定，機車載物者，高度不得超過駕駛人肩部，寬度不得超過把手外緣10公分，長度自座位後部起不得向前超伸，伸出車尾部分，自後輪軸起不得超過半公尺。

警方指出，騎士違反道路交通管理處罰條例第31條第5項規定，機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人300元以上、600元以下罰鍰，警方呼籲民眾駕駛車輛應遵守交通規則，以保障用路人生命財產安全。

高雄市曾姓包商（畫面左方）騎車載運「五甲二路」路名牌，警方認定違規將開罰300至600元。（讀者提供）

高雄市曾姓包商（畫面左方）騎車載運「五甲二路」路名牌，警方認定違規將開罰300至600元。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法