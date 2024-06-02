台南補習班老闆疑為家長會選舉遭痛毆 雙煞落網稱對方囂張

南市三分局警方逮到毆打補習班趙姓老闆的一胖一瘦兩男嫌犯移送檢方偵辦。（圖：警方提供）

2024/06/02 12:24

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市安南區1家補習班於5月29日下午兩點許，遭1胖1瘦的兩名男性歹徒闖入，兩惡煞明顯針對坐在補習班櫃檯的趙姓老闆下手，胖煞先對老闆噴辣椒水，接著雙煞徒手朝老闆頭部與身體猛K成傷。警方循線於6月1日下午逮到雙煞、依法送辦。

據了解，胖、瘦雙煞到案後，胖男供稱是先前曾幫朋友到該補習班詢問朋友孩子欲補習的事宜，趙老闆回話態度很差、囂張，他氣不過才夥同瘦男到補習班「教訓」一下對方。

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不過，身兼台南某家長會理事長的趙老闆並不認識這對胖、瘦雙煞，沒跟胖男接觸過，他自己懷疑如跟別人有恩怨，可能與家長會的選舉有關。對此，警方駁斥雙煞的供詞、質疑兩嫌犯並未吐實，會再深入追查兩嫌逞兇動機及幕後有無藏鏡人等內情。

警方調閱補習班監視器影像，發現這對胖、瘦雙煞一起走進補習班，明顯是針對坐在櫃檯內的趙老闆下手，站在櫃檯外的胖煞先舉手對老闆噴辣椒水，接著爬上櫃檯，與從店後方繞進櫃檯的瘦煞一起徒手朝老闆的頭部、身體部分猛K，隨即逃離補習班，逞兇過程約30秒。1位在店內目擊歹徒下暴手的女家長嚇得逃出補習班。

轄區南市三分局警方獲報後組成專案小組、報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，專案小組調閱監視器發現犯嫌不停變換使用的交通工具，過濾幾星期的監視器比對分析，鎖定宋姓男子（35歲、身形較胖、仁德區人）及許姓男子（28歲、身形較瘦、東區人）涉有重嫌，循線在6月1日下午將2嫌拘提到案，訊問後依刑法恐嚇及傷害等罪嫌移送檢方偵辦。警方強調對於任何暴力行為均會積極查緝、打擊不法，不容暴力肆虐社會治安。

涉嫌到台南市安南區一家補習班內痛毆趙姓老闆的一胖一瘦雙惡煞。（圖：民眾提供）

一胖一瘦雙惡煞在台南市安南區一家補習班內痛毆趙姓老闆。（圖：民眾提供）

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