台南補習班老闆疑為家長會選舉遭痛毆 雙煞落網稱對方囂張
〔記者王俊忠／台南報導〕台南市安南區1家補習班於5月29日下午兩點許，遭1胖1瘦的兩名男性歹徒闖入，兩惡煞明顯針對坐在補習班櫃檯的趙姓老闆下手，胖煞先對老闆噴辣椒水，接著雙煞徒手朝老闆頭部與身體猛K成傷。警方循線於6月1日下午逮到雙煞、依法送辦。
據了解，胖、瘦雙煞到案後，胖男供稱是先前曾幫朋友到該補習班詢問朋友孩子欲補習的事宜，趙老闆回話態度很差、囂張，他氣不過才夥同瘦男到補習班「教訓」一下對方。
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不過，身兼台南某家長會理事長的趙老闆並不認識這對胖、瘦雙煞，沒跟胖男接觸過，他自己懷疑如跟別人有恩怨，可能與家長會的選舉有關。對此，警方駁斥雙煞的供詞、質疑兩嫌犯並未吐實，會再深入追查兩嫌逞兇動機及幕後有無藏鏡人等內情。
警方調閱補習班監視器影像，發現這對胖、瘦雙煞一起走進補習班，明顯是針對坐在櫃檯內的趙老闆下手，站在櫃檯外的胖煞先舉手對老闆噴辣椒水，接著爬上櫃檯，與從店後方繞進櫃檯的瘦煞一起徒手朝老闆的頭部、身體部分猛K，隨即逃離補習班，逞兇過程約30秒。1位在店內目擊歹徒下暴手的女家長嚇得逃出補習班。
轄區南市三分局警方獲報後組成專案小組、報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，專案小組調閱監視器發現犯嫌不停變換使用的交通工具，過濾幾星期的監視器比對分析，鎖定宋姓男子（35歲、身形較胖、仁德區人）及許姓男子（28歲、身形較瘦、東區人）涉有重嫌，循線在6月1日下午將2嫌拘提到案，訊問後依刑法恐嚇及傷害等罪嫌移送檢方偵辦。警方強調對於任何暴力行為均會積極查緝、打擊不法，不容暴力肆虐社會治安。