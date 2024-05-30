家長會選舉得罪人？台南「胖瘦雙煞」衝補習班痛毆老闆 30秒快閃
2024/05/30 21:18
〔記者王捷／台南報導〕台南一間補習班昨天遭黑衣人入侵，兩人一瘦一胖，一進門目標明顯朝趙姓老闆攻擊，先噴了辣椒水、再掄拳痛毆，事後趙男向警方報案，據了解，這件傷害案，疑似是家長會改選衍生的糾紛，不過警方對此存疑，正全力追緝中。
這件傷害案在29日下午發生，當時趙老闆坐在補習班內，結果闖入兩名胖瘦搭檔的黑衣人，胖者先到櫃台前，緊接著掏出辣椒水噴趙男，而瘦者則繞進櫃台與胖者合作，一起出手毆打趙男。
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當時，趙男身邊坐了一位女老師，女老師除了被嚇一跳以外，沒有遭受波及，襲擊補習班的過程不到30秒，而胖瘦雙煞則搭乘白牌計程車離開，警方獲報後，展開追查。
雖然黑衣人的目標明顯，但犯罪動機不明，趙男也說不出最近哪裡有得罪人，但如果有衝突的地方，應該是最近家長會的選舉，不過選舉是3月份的事，而且他也是助選的角色，不曉得為什麼被針對。
從兩名黑衣人犯案的方式，警方對趙男的說法有些存疑，不過擔心這件傷害案可能會影響到補習班的學童，一路調閱數個行政區的監視器畫面，目前已經掌握特定對象，正追緝中。