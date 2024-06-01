帶女大生到神明廳性騷！「網路名師」辯「調氣」 判賠5萬

自稱靈學老師的陳姓男子，誆騙女大生要調氣，將被害人帶到自家神明廳，結果出手性騷。（翻攝陳保助臉書）

2024/06/01 19:14

〔記者王捷／台南報導〕在網路社群Dcard有些名氣、自稱「靈學老師」的陳保助，趁著女大生求助時，帶著她到自家擺設的神明廳，出手環抱、性騷，判處2個月徒刑。女大生求償60萬，但陳男表示不願賠償。台南高分院民庭考慮陳男侵害的程度，他只有高職畢業還要養5歲的女兒，因此判他賠償5萬。

2022年間，女大生被陳男帶到設在4樓的私人神壇「靈龍殿」，假借為女大生進行靈學調氣，趁女大生不注意，出手環抱性騷擾得逞，事後女大生表示很痛苦，指責陳男乘虛而入，誆稱要改善體質，但時不時盯著她的嘴唇及胸部一直看。

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女大生回憶，去神壇只剩佛堂微弱燈光，陳男說調氣為由，先用薰香燻得她昏昏沉沉，後來開燈從背後抱她，她掙脫後表明拒絕。豈料陳男又再抱第二次，她嚇到完全驚醒，若繼續給陳男調氣，恐怕會遭侵犯，所以請求陳男付60萬元。

陳男辯解，女大生主張的過程，與之後兩人通訊的對話內容不符，他對刑事判決內容沒意見，但不願意賠償。

民庭審理證據時，除了參考刑事判決、陳男上訴被駁回外，也發現陳男在偵查中有坦承，他有環抱女大生約2至3秒，那次女大生要離開，他不想讓女大生這麼早離開，所以心血來潮突然想要去抱住對方，因此不能說事後兩人還有聯絡，就這是對陳男有利的證據。

考量陳男只有高職畢業、自稱是靈學老師，收入不固定，還要養小孩，所以判陳男要賠償女大生5萬元。

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