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18歲冒充醫師被抓去關 他出獄「轉行律師」又被逮

戴口罩的黃姓男子18歲開始假扮醫師，21歲才剛因為詐欺出獄，又冒充律師行騙，不過他才剛「執業」就落網。（民眾提供）

戴口罩的黃姓男子18歲開始假扮醫師，21歲才剛因為詐欺出獄，又冒充律師行騙，不過他才剛「執業」就落網。（民眾提供）

2024/06/01 06:59

〔記者王捷／台南報導〕黃姓男子才國中畢業，但他在18歲時冒充醫師騙護理師被抓到，出獄後又「轉行」當律師，發現甘姓女子因車禍受苦，他因此冒充律師、偽造法律文書，聲稱自己因為年輕、剛「執業」，可以用友情價5千多就替甘女打官司，台南地方法院依詐欺、違反律師法等罪判處7個月徒刑。

現年22歲的黃男，沒有律師資格，卻以偽造文書和詐欺行騙維生，但這不是他第一次冒充其他職業行騙，他剛成年時就假冒醫師詐財，被判處8個月徒刑，去年12月才剛出獄不久，他在臉書社團發現甘女出車禍，需要法律諮詢，因此自稱「陳律師」與甘女聯繫，出示假的律師委任狀，並成功騙了5千多元「委任費」。

但過了幾天，甘女到警所釐清肇事責任時，轉述「陳律師」的話，警方聽了程序越聽越覺得不對，之後又聽到委任費才5千多，跟市場價格實在差太多了，認為甘女遇上了假律師，因此與甘女合作，假裝有其他案件想找黃男，將黃男「釣」出來逮捕。

法院審理後，認定黃男犯詐欺取財罪、偽造文書罪，和律師法第127條第1項無律師證書意圖營利辦理訴訟事件罪，考量黃男的前科和犯行，判處有期徒刑7個月。

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