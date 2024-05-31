黑幫新興毒品「哈密瓜錠」工廠被破 查獲市價7000萬元毒錠10萬顆

警方起獲「哈密瓜」毒品藥錠約10萬顆，重達101公斤，以及半成品10公斤與打錠機、烘乾機、攪拌機等等製毒器具。（記者邱俊福攝）

2024/05/31 16:17

〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫豹堂分子陳政陞，涉嫌扮演製毒師，在新北市設置製毒加工廠，以混合各種毒品方式，研發時下流行的「哈密瓜錠」新興毒品，販售牟利。刑事局偵一大隊第二隊今宣布偵破，先後逮捕陳嫌與旗下練姓、吳姓2名共犯，並查獲市價7000萬元的毒錠高達約10萬顆，以及大批半成品、製毒工具等等，依法移送檢方偵辦。

警方調查，綽號「猴子」的44歲陳嫌，曾因涉及毒品運輸案遭法院判刑4年，前年9月遭新北地檢署發布通緝，潛逃期間承租新北市各舊大樓公寓，設置毒品加工廠，今年初將工廠移置新北市新莊區，以安非他命、K他命、一粒眠等等二、三、四級毒品加以混合，再加上哈密瓜果汁粉，製作新興毒品「哈密瓜錠」，且還正研發另一種蔓越莓口味的毒錠。

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「哈密瓜錠」為中樞神經興奮劑，常混用其他毒品，造成極大交互作用，造成心悸、血壓升高、呼吸困難，並會引起幻覺、妄想、錯覺、焦慮、憂鬱、激動不安、興奮、暴力或自殘等行為，對健康危害極大。

今年3月8日，警方是接獲情資後，鎖定新北市新莊區一處舊大樓公寓，當場逮捕陳嫌與旗下練姓男子，共起獲毒品藥錠成品約10萬顆，重達101公斤，以及半成品10公斤與打錠機、烘乾機、攪拌機等等製毒器具，隔月又逮捕負責運送、包裝的吳姓男子。

檢方複訊後，將通緝中的陳嫌移送歸案，另練姓、吳姓男子聲押獲准。目前檢警仍持續針毒品原料來源，以及新興毒品流向，擴大追查中。

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男子陳政陞等人送辦。（記者邱俊福翻攝）

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