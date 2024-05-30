色狼性騷前女友！高雄男逼下跪 洗門風影片PO爆料公社

伍男因前女友遭性騷擾，要脅曾男下跪道歉，還把洗門風影片上傳爆料公社，被橋頭地院判罪。（記者鮑建信攝）

2024/05/30 22:42

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市伍姓男子因前女友遭性騷擾，涉嫌要脅曾姓男子到她家下跪道歉並全程錄影，還把洗門風影片上傳「爆廢公社公開版」，被橋頭地院依違個人資料保護法等罪，判處有期徒刑7月，得易科罰金。

判決書指出，被告伍男得知前女友小茹（化名）曾遭曾姓男子性騷擾（緩起訴確定），為替她討公道，要求他出面談判。2021年6月27日晚上8點多，曾男在高雄市小茹住處下跪道歉時，伍男則在旁拿手機全程錄影。

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伍男隨後涉嫌把影片上傳「爆廢公社公開版」，及洩漏曾男姓名、住址、手機號碼、臉書帳號暱稱等個人資料，並張貼他下跪照片，甚至辱罵他是畜生垃圾（妨害名譽部分撤回告訴），還附註「以上若有不屬實 我本人願意承擔所有法律責任」等語。

後來，曾下跪道歉洗門風影片，登上新聞版面，經媒體大幅報導，曾男始獲悉此事，憤而報警處理。

此外，伍男因不滿林姓男子就小茹遭性騷擾之事，發表對她不利言論，憤而要求他到小茹住處道歉。同月28日凌晨，林男抵達後，伍男涉嫌持菜刀要脅他向小茹下跪認錯，並取走手機、手錶等物，還毆打他造成鼻骨骨折、臉部血腫等多處傷痕（傷害罪撤回告訴）。

仁武、湖內分局接獲曾、林2人報案，辦案人員傳喚伍男到案說明，製作筆錄完成後，全案函送橋頭地檢署偵辦、起訴。伍男應訊僅坦承涉及洗門風影片，至於逼迫林男下跪和取走手機等物，則矢口否認犯行。

橋頭地院調查，認為伍男所辯不足採信，依違反個人資料保護法和妨害自由罪，分別判處有期徒刑3月和5月，併執行刑7月，如易科罰金，以1000元折算1日，仍可上訴。

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