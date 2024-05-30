最大人蛇集團變造我國護照！中國人偷渡 台灣人頭香港機場轉交

人蛇集團利用我國護照，非法掩護偷渡跨國人蛇，移民署國境事務大隊會同檢警查獲。（移民署國境事務大隊提供）

2024/05/30 20:09

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕台灣護照好用，人蛇集團利用我國護照到歐盟等國家免簽證優點，非法掩護偷渡跨國人蛇，移民署國境事務大隊會同檢警查獲，桃園地檢署近日偵結，起訴幕後主嫌及共犯64人，另對2名未到案犯嫌發布通緝。移民署國境事務大隊說，犯罪地點橫跨兩岸三地，掩護大陸人蛇偷渡到歐洲等國，本案犯罪規模與涉案人數是歷年最大的跨國人蛇案件。

移民署國境事務大隊說，根據可靠情資指出，有不法份子招募人頭，到香港或澳門掩護人蛇偷渡，收購台灣護照，變造提供人蛇偷渡使用，專案小組耗時1年多，逐一篩濾航空公司艙單、比對上千筆旅客資料，發現是有組織的跨國人蛇集團偷渡案件。

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國境事務大隊副大隊長林清芬指出，人蛇集團為掩護人蛇偷渡，以新台幣1萬元到1萬5千元報酬，招兵買馬並大量收購台灣護照進行變造。台灣出發的人頭以男女一組喬裝情侶，降低各國移民官戒心，假借到香港轉機，先購買「台北-香港」、「香港-歐洲」兩段機票，想要偷渡的大陸居民則是購買「大陸-香港」機票。

當雙方都抵達香港機場，利用轉機櫃台不會查驗護照真偽的漏洞，台灣人頭將「香港-歐洲」登機證及變造過的護照交給想偷渡的大陸居民，讓偷渡客持「香港-歐洲」登機證及假護照飛往歐洲，台灣人頭則入境香港再自行回台。

林清芬說，該集團自2018年起就掩護人蛇偷渡，直到新冠肺炎疫情爆發，各國相繼封閉邊境才停止。疫情趨緩後，該集團竟又開始利用人頭從桃園機場掩護人蛇到芬蘭、瑞士、西班牙等國，掩護偷渡犯罪行為持續約2年半，協助百餘人次非法偷渡，不法獲利高達近千萬元。

國境事務大隊專案小組掌握該集團成員犯罪事證後，報請桃園地檢署指揮偵辦，承辦檢察官於2023年8月指揮移民署國境事務大隊、桃園市政府警察局桃園分局及高雄市政府警察局刑事警察大隊發動拘提，一舉逮捕幕後主嫌共7人到案，全案近日以違反入出國及移民法第73條起訴64人，另對2名未到案犯嫌發布通緝，由於犯罪地橫跨兩岸三地，掩護大陸人蛇偷渡到歐洲等國，本案犯罪規模與涉案人數為歷年最大的跨國人蛇案件。

人蛇集團掩護偷渡路線。（移民署國境事務大隊提供）

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