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曾辦「初秋華連續殺人命案」小隊長幫查個資 今獲緩起訴

中正一分局小隊長顏震文涉嫌幫業者查個資，士檢偵結給予緩起訴。

中正一分局小隊長顏震文涉嫌幫業者查個資，士檢偵結給予緩起訴。

2024/05/30 16:17

〔記者溫于德／台北報導〕曾參與偵辦「初秋華連續殺人命案」的現任台北市警局中正一分局偵查隊小隊長顏震文，6年前任職北投分局時，幫車行楊姓業者以警用電腦查詢個資，士林地檢署今偵結指顏、楊均違反個人資料保護法等罪，但考量兩人都認罪，給予緩起訴機會，條件是應個別繳納罰金。

57歲的顏員曾於2001年間參與偵辦震驚全台的台北市延吉街「初秋華連續殺人命案」，順利逮捕4小時內殺害2人的海軍陸戰隊退役士官長初秋華，名震一時。

然士檢查出，顏員明知警政署的「刑案知識庫」及「智慧分析決策支援系統」應以查詢警察單位公務所需資料為限，且查得的個人刑案前科紀錄均屬於國防以外應秘密的文書或消息，同時是個人資料保護法所規範的個資，不得任意非法洩漏，卻幫楊姓業者查詢個資並洩漏。

士檢指出，楊男於2018年4月3日用LINE將陳姓民眾的國民身分證照片傳給顏員，顏員再指示不知情的偵查佐用其個人帳號、密碼登入「刑事資識庫」，並於「查訊案由」的欄位輸入「偵辦毒品案」，查得陳的刑案前科紀錄為「沒有前科」；同年月10日，以及2019年10月30日、2022年3月18日，楊都循同樣方式犯案，顏再回覆「小朋友員工沒有刑案資料」。

楊男另被查出，與賴姓技師明知一部BMW沒有大面積的車損，竟為了詐欺不法所得，賴先以熱熔膠在車身製造假的車損並拍照，再指示不知情的會計填製不實理賠書，並持自己偽刻的車主姓名印章，向保險公司申請理賠，成功詐得40萬多元。

士檢今偵結指顏、楊、賴均坦承犯行，楊也主動繳回不法所得40萬多元，分別緩起訴1年、8月，條件是顏要繳罰金15萬元、楊繳20萬元、賴繳6萬元。

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