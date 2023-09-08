北市警小隊長 疑收賄查個資

台北中正一警分局偵查隊小隊長顏震文（圖右），五年前任職於北投警分局時，涉嫌幫車行業者以警用電腦查詢個資。（記者朱沛雄攝）

2023/09/08 05:30

〔記者溫于德、王冠仁、甘孟霖／台北報導〕台北市警局爆發員警洩密案！曾參與偵辦「初秋華連續殺人命案」的現任中正一警分局偵查隊小隊長顏震文，五年前任職於北投警分局時，涉嫌幫車行業者以警用電腦查詢個資，台北市前市議員林瑞圖的史姓前女助理也被列被告。

顏震文被約談 10萬交保

士林地檢署昨指揮廉政署搜索顏員住家與偵查隊座位等處，以被告身分約談顏員、史女、楊姓車行老闆等三人到案，檢察官昨晚複訊後，依違反個資法、洩密、偽造文書等罪嫌，諭令顏十萬元交保，楊涉違個資法，亦十萬元交保，史女涉嫌偽造文書罪，無保請回。

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另扯出林瑞圖助理涉關說

史女目前是民眾黨籍台北市議員「學姐」黃瀞瑩的辦公室助理，案發時是林瑞圖的助理。林瑞圖昨受訪表示，對此案並不清楚，也沒有相關評論。

檢廉獲報，五十六歲顏震文於二○一八年至二○二一年間，在北投警分局擔任小隊長，涉接受楊姓車行業者委託，查詢應徵人員是否有前科紀錄，以決定是否要僱用。

檢廉指出，顏員透過警用電腦輸入帳號、密碼登入警政查詢系統，將結果告知楊，部分則是央請同事幫忙查詢，檢廉並懷疑顏員收受不正利益。

檢廉還查到，楊姓老闆在北市承德路經營修車廠，其營業項目與地目不符，擔心違章建築遭到取締，疑似請託史女協助變更地目，試圖非法變合法，以求順利經營生意。

士檢昨指揮廉政署、警政署政風處兵分多路搜索，包括顏員住處、中正一偵查隊顏員的辦公室位子等多處；另一名北投分局現任吳姓偵查佐，則以證人身分前往廉政署應訊，吳員訊後獲請回。

據悉，顏員曾於二○○一年間參與偵辦震驚全台的台北市延吉街「初秋華連續殺人命案」，順利逮捕四小時殺害二人的海軍陸戰隊退役士官長初秋華，名震一時。

後來顏員轉調北投分局，又遇到北市警推動「六年條款」人事調整案，調任至中正一分局偵查隊；顏因工作認真，深受分局長官與同仁肯定，同仁昨聽聞他涉案，均不敢相信。

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