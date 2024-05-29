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7旬翁挖海蛤跌落4米深堤防下 海巡弟兄循求救聲救援

7旬老翁挖海蛤失足跌落堤防，海巡弟兄聽到求救聲，與消防人員合力救援。（海巡署第三岸巡隊）

7旬老翁挖海蛤失足跌落堤防，海巡弟兄聽到求救聲，與消防人員合力救援。（海巡署第三岸巡隊）

2024/05/29 16:35

〔記者劉曉欣／彰化報導〕7旬老翁昨天趁著傍晚放晴，獨自到鹿港海邊挖海蛤，準備離開時失足跌落堤岸，拚命呼叫，巡邏海巡人員聽到搶起老翁，所幸他只有挫傷，由鹿港消防分隊送到彰濱秀傳醫院治療。

海巡署第三岸巡隊說，昨晚7點多，崙尾灣安檢所人員巡邏時，聽到崙尾灣漁港對岸吉安北路有求救聲，循著聲音發現老翁跌落線西水道堤防下方，現場高低落差約4公尺，無法直接救人，海巡弟兄與消防人員合力將老翁吊掛救上岸，送濱秀治療。

海巡弟兄聽到求救聲，與消防人員合力救援。（海巡署第三岸巡隊）

海巡弟兄聽到求救聲，與消防人員合力救援。（海巡署第三岸巡隊）

老翁跌落線西水道堤防下方，現場高低落差約4公尺。（海巡署第三岸巡隊）

老翁跌落線西水道堤防下方，現場高低落差約4公尺。（海巡署第三岸巡隊）

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