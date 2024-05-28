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侵占3028萬課後照顧費 再興小學董座認罪繳交3000萬獲緩起訴

台北市私立再興小學董事長張光正（前）。（資料照）

台北市私立再興小學董事長張光正（前）。（資料照）

2024/05/28 14:03

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北私立再興國小董事長張光正，涉嫌將家長支付的課後照顧課程費用收進自己口袋，16年來侵占3028萬元公款，另為掩飾開辦雙語課程的收入，避免遭裁罰，和再興國小校長楊珩等人製作不實財務報表，蒙騙台北市政府教育局，台北地檢署認定張光正等5人涉犯業務侵占、偽造文書等罪，但考量被告均坦承犯行，並主動繳回犯罪所得，予以緩起訴，條件是張光正需繳交3000萬至公庫，另4人各支付5至50萬不等。

檢警查出，張光正2007年3月接任再興國小董事長後，積極開辦課後照顧課程，並成立興安、新隆公司，找來梁嶼音擔任總經理，再將課後照顧課程和伙食業務分別交由2公司承包，但張正光卻將向家長收取的課程費用作為零用金保管，用於日常開銷，甚至要梁女把錢匯到他的帳戶，16年來侵占3028萬元公款。

不僅如此，再興國小為開辦活化英語及國際學習等課程，吸引招生，另向學生增收教師、教材及視訊等費用，但依「學校財團法人及所設私立學校建立會計制度實施辦法」第16規定，學校財團法人及所設立私立學校所有收入，應分別存入學校在金融機構開設的專戶。

張光正卻於2008年至2022年間，分別使用再興中學總務處前陳姓主任（已退休）、司機陳海倫的私人帳戶，收取雙語課程費用；另為避免北市府得知再興國小另行收費遭罰，以及影響後續獎勵補助資格，張光正還與再興國小校長楊珩、會計室主任歐秋伶合謀，在向教育局申報預、決算書及財務報表等資料時，刻意不記載雙語特色課程的收入、支出款項。

台北地檢署檢察官唐仲慶調查時，張光正坦承犯行，並將侵占的課後照顧課程及伙食等費用3082萬，主動繳回，至於雙語課程費用部分，檢察官查出，再興國小雖存放在私人帳戶，但都是用來繳付相關師資、教材及視訊等費用，並不定期以張光正名義回捐給再興國小，金額達7650萬元，且經盤點學校現金、存摺及對帳單，與雙語課程收入相符，並無遭侵占。

檢察官考量張光正、楊珩、歐秋伶、梁嶼音、陳海倫均坦承犯行，予以緩起訴，條件是分別繳交3000萬、50萬、10萬、50萬、5萬至公庫，另再興中學總務處前陳姓主任因不知情，不起訴。

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