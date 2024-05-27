彰化縣新增30測速照相桿 最晚「科技執法」可能是它

彰化縣和美鎮鹿和路與道周路十字路口的道路改善工程，在鹿和路增設左轉專用道、道周路行人穿越線增設行人庇護空間等等，已取得地方共識。（彰化縣政府提供）

2024/05/27 23:52

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣新增30支固定式測速照相桿，確定將會完成驗收後，至少宣導1個月才會啟用。不過，和美鎮市區的鹿和路與道周路十字路口，雖然也已安裝測速相桿與警示牌，但因為即將進行路口改善工程，工程為90日曆天，警方允諾將等改善完工驗收後才能「科技執法」。

縣議員賴清美表示，有關和美鎮鹿和路與道周路十字路口的道路改善工程，已舉辦現場說明會，與會的相關單位與民代對於工程要在鹿和路增設左轉專用道、道周路行人穿越線增設行人庇護空間，中華電信前的槽化島取消，人行道拓寬縮小路口等等改善對策，都有取得共識。

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不過，賴清美指出，民眾都很關心因為路口的固定式測速照相桿已將裝好，連警示牌也裝了，到底何時要開始執法？尤其改善工程預計6月初進場施工，如果天氣不好則延後，但施工路段又要科技執法，這不是讓民眾很容易就會違規被抓，罰單就要繳到手軟？建議應該等到道路改善工程驗收完成後，才可以科技執法。

對於民代與地方的意見，警方允諾會等和美鎮鹿和路與道周路十字路口的道路改善工程完工又驗收通過，才會進行科技執法。

交通處表示，和美鎮鹿和路與道周路十字路口改善工程，工程經費為423多萬元，將讓路口的行穿線與路口正交，實體分隔島以槽化線引導車流，再透過鹿和路增設左轉專用道、取消中華電信前槽化島對策，讓交通繁忙市區道路更加安全。

彰化縣道周路與鹿和路口的測速桿裝好了，連警示牌也裝好了，民眾都在問何時要開始科技執法。（賴清美提供）

彰化縣和美鎮鹿和路與道周路十字路口的道路改善工程，將在鹿和路增設左轉專用道。（賴清美提供）

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