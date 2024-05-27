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台中南屯2天3起死亡案報驗 8旬翁今被發現陳屍水溝

8旬老翁今天清晨被人發現，倒臥南屯區黎明溝水面，已明顯死亡。（民眾提供）

8旬老翁今天清晨被人發現，倒臥南屯區黎明溝水面，已明顯死亡。（民眾提供）

2024/05/27 11:34

〔記者許國楨／台中報導〕台中市消防局今天清晨6點多接獲民眾報案，有人倒臥在南屯區懷德街黎明溝水面，連同轄區警方趕抵時，男子已明顯死亡，警方查出死者是83歲的老翁，經調閱監視器發現，老翁是在今天凌晨1點多，獨自拄拐杖出現在案發地點附近，期間未有其他人出現該處，是失足跌落或有其他原因，警方將報請檢方相驗，釐清死因。

而連同今天這起死亡案件在內，台中市南屯區光這兩天已發生3起，昨天上午9點多，有民眾行經文心森林公園圓滿劇場入口處附近邊坡時，赫見樹林附近一名男子已無生命跡象，消防人員趕抵時，確認男子已明顯死亡，剪斷繩索將遺體放下未送醫，警方查出死者是29歲的沈姓男子，留下「心情低落」等字眼的紙條。

另一起則是發生在昨天下午2點多，有民眾騎車行經台中監獄附近的永春南路段發現一輛白色轎車停放路旁多日，直覺有異上前察看，驚見一名男子倒臥車內嚇得趕緊報案，消防局救護車趕抵時，發現男子已明顯死亡，經初步調查，死者是住附近年約40多歲男子，領有職業小客車執照，應為計程車司機，同樣報請檢方相驗，釐清死因及案發經過。

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