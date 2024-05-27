取締不禮讓行人 竹縣新增5處科技執法7/1上路
2024/05/27 11:24
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府今年於竹北喜來登飯店周邊、新豐、竹東火車站及關西菜市場等行人穿越流量較大的路口，以科技執法全天候錄影取締車輛不禮讓行人及闖紅燈違規，期提升行人的通行安全，預計7月1日正式啟用。
縣府警察局表示，新竹縣自2021年起在常有交通違規及事故的路口、路段建置科技執法設備，包括「區間測速」、「路口多功能違規監測系統」及「自動辨識違規停車系統」，目前共建置14處科技執法設備，設置地點的112年事故總件數322件，較111年度497件減少175件，減少幅度約為35%。
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為了提升交通安全意識，保障行人通行安全，今年度再增設5處科技執法，取締項目都是針對「車輛未禮讓行人」及「闖紅燈」，地點分別位於竹北市光明六路與自強北路口、自強南路與自強南路59巷口、新豐鄉新興路與建興路口、關西鎮正義路與中山路口及竹東鎮北興路與東林路口。
警察局指出，車輛行經路口未依規定禮讓行人，汽、機車分別處以6000及1200元罰鍰，若機車駕駛人1年內違規兩次以上者，則同樣處以6000元罰鍰。呼籲駕駛人行經路口或轉彎時，應減速慢行，注意禮讓行人優先通過，共同創造安全交通環境。