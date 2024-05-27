取締不禮讓行人 竹縣新增5處科技執法7/1上路

新竹縣今年度增設5處科技執法，其中竹北市有兩處，地點分別位於光明六路與自強北路口、自強南路與自強南路59巷口。（記者廖雪茹攝）

2024/05/27 11:24

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府今年於竹北喜來登飯店周邊、新豐、竹東火車站及關西菜市場等行人穿越流量較大的路口，以科技執法全天候錄影取締車輛不禮讓行人及闖紅燈違規，期提升行人的通行安全，預計7月1日正式啟用。

縣府警察局表示，新竹縣自2021年起在常有交通違規及事故的路口、路段建置科技執法設備，包括「區間測速」、「路口多功能違規監測系統」及「自動辨識違規停車系統」，目前共建置14處科技執法設備，設置地點的112年事故總件數322件，較111年度497件減少175件，減少幅度約為35%。

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為了提升交通安全意識，保障行人通行安全，今年度再增設5處科技執法，取締項目都是針對「車輛未禮讓行人」及「闖紅燈」，地點分別位於竹北市光明六路與自強北路口、自強南路與自強南路59巷口、新豐鄉新興路與建興路口、關西鎮正義路與中山路口及竹東鎮北興路與東林路口。

警察局指出，車輛行經路口未依規定禮讓行人，汽、機車分別處以6000及1200元罰鍰，若機車駕駛人1年內違規兩次以上者，則同樣處以6000元罰鍰。呼籲駕駛人行經路口或轉彎時，應減速慢行，注意禮讓行人優先通過，共同創造安全交通環境。

新竹縣政府今年於竹北喜來登飯店周邊、新豐、竹東火車站及關西菜市場等行人穿越流量較大的路口，新增設科技執法，預計7月1日正式啟用。（新竹縣警察局提供）

新竹縣政府今年在新豐火車站附近的新興路與建興路口新增設科技執法，取締車輛不禮讓行人及闖紅燈違規。（記者廖雪茹攝）

竹東火車站前方的北興路與東林路口新增設科技執法，取締車輛不禮讓行人及闖紅燈違規。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府於竹北市光明六路與自強北路等行人穿越流量較大的路口，新增科技執法取締車輛不禮讓行人及闖紅燈違規。（記者廖雪茹攝）

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