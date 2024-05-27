桃園橡膠零件廠移工宿舍陷火海！32人逃生1受傷

桃園市蘆竹區南山路二段一家生產汽、機車橡膠零件工廠凌晨發生火警，3樓移工宿舍火光、濃煙四竄。（記者余瑞仁翻攝）

2024/05/27 07:32

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市蘆竹區南山路二段一家工廠今天凌晨發生火警，起火點為廠房3樓的移工宿舍，正在睡夢中的32名外籍移工被火光及濃煙驚醒、立即疏散逃生，火勢於清晨5點15分撲滅，所幸32名移工都安全疏散，其中36歲阮姓越南籍移工受到輕微燙傷，送醫診治幸無大礙；起火原因及損失由消防局調查中。

今桃園市消防局獲報派遣大三大隊各分隊81名消防人員、30輛消防車、4輛救護車趕往搶救，火勢一度蔓延整個3樓宿舍區，消防人員拉出多條水線灌救。

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桃市消防局表示，失火的工廠為生產汽機車橡膠零件的專業廠商，119勤務指揮中心於凌晨3點42分接獲報案指該工廠失火，立即調派第三大隊各分隊人員趕往搶救，消防人員抵達發現起火點為3樓鐵皮加蓋的移工宿舍，現場火光、濃煙不斷竄出，消防人員當下疏散宿舍內移工，同時拉出多條水線展開灌救，火勢於凌晨4點44分控制、5點15分撲滅，仍持續進行殘火處理。

廠方清點人員所幸32名移工全數安全逃生，其中阮姓越南籍男性移工受到2度燙傷，經救護車送往林口長庚醫院診治並無大礙；火警起因及損失情形，由消防局火調人員調查中。

橡膠零件廠3樓宿舍竄火，消防人員拉出多條水線灌救。（記者余瑞仁翻攝）

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