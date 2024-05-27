為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

桃園橡膠零件廠移工宿舍陷火海！32人逃生1受傷

桃園市蘆竹區南山路二段一家生產汽、機車橡膠零件工廠凌晨發生火警，3樓移工宿舍火光、濃煙四竄。（記者余瑞仁翻攝）

桃園市蘆竹區南山路二段一家生產汽、機車橡膠零件工廠凌晨發生火警，3樓移工宿舍火光、濃煙四竄。（記者余瑞仁翻攝）

2024/05/27 07:32

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市蘆竹區南山路二段一家工廠今天凌晨發生火警，起火點為廠房3樓的移工宿舍，正在睡夢中的32名外籍移工被火光及濃煙驚醒、立即疏散逃生，火勢於清晨5點15分撲滅，所幸32名移工都安全疏散，其中36歲阮姓越南籍移工受到輕微燙傷，送醫診治幸無大礙；起火原因及損失由消防局調查中。

今桃園市消防局獲報派遣大三大隊各分隊81名消防人員、30輛消防車、4輛救護車趕往搶救，火勢一度蔓延整個3樓宿舍區，消防人員拉出多條水線灌救。

桃市消防局表示，失火的工廠為生產汽機車橡膠零件的專業廠商，119勤務指揮中心於凌晨3點42分接獲報案指該工廠失火，立即調派第三大隊各分隊人員趕往搶救，消防人員抵達發現起火點為3樓鐵皮加蓋的移工宿舍，現場火光、濃煙不斷竄出，消防人員當下疏散宿舍內移工，同時拉出多條水線展開灌救，火勢於凌晨4點44分控制、5點15分撲滅，仍持續進行殘火處理。

廠方清點人員所幸32名移工全數安全逃生，其中阮姓越南籍男性移工受到2度燙傷，經救護車送往林口長庚醫院診治並無大礙；火警起因及損失情形，由消防局火調人員調查中。

橡膠零件廠3樓宿舍竄火，消防人員拉出多條水線灌救。（記者余瑞仁翻攝）

橡膠零件廠3樓宿舍竄火，消防人員拉出多條水線灌救。（記者余瑞仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
竹市2消防員殉職！25樓高住宅火警 再入火場搜救氧氣瓶耗盡
2024/05/27 05:48

竹市2消防員殉職！25樓高住宅火警 再入火場搜救氧氣瓶耗盡
智利中部2月大火137人亡 消防員疑引發火災被捕
2024/05/25 18:42

智利中部2月大火137人亡 消防員疑引發火災被捕
竹縣芎林木材場連燒9天 楊文科指示追究是否涉公共危險罪
2024/05/25 15:29

竹縣芎林木材場連燒9天 楊文科指示追究是否涉公共危險罪
新店民宅竄火煙「全面燃燒」 屋主不在家逃過一劫
2024/05/26 17:35

新店民宅竄火煙「全面燃燒」 屋主不在家逃過一劫
竹市2消防員殉職！打火資歷10多年 家屬到場悲痛不已
2024/05/27 06:57

竹市2消防員殉職！打火資歷10多年 家屬到場悲痛不已
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播