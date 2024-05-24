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停車糾紛施暴被害人險失明 男子「這動機」被重判5年10月

鍾姓男子拿水果刀（紅圈處）衝進咖啡店對陳男一陣狂砍，一旁顧客趕緊拿起椅子壓制。（民眾提供）

鍾姓男子拿水果刀（紅圈處）衝進咖啡店對陳男一陣狂砍，一旁顧客趕緊拿起椅子壓制。（民眾提供）

2024/05/24 22:29

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣44歲鍾姓男子，不滿隔壁咖啡店陳姓常客，停車時擋到家門口，要求移車時遭拒，竟拿水果刀砍殺陳男，造成陳男眼睛、臉部等受傷，差點失明。鍾男辯稱，常失眠造成精神官能症等症狀。法官認為鍾男預藏刀子，犯案動機甚明，心智功能未影響現實判斷，依殺人未遂罪判鍾男5年10月徒刑。

判決書指出，鍾男住在賴女經營的咖啡店隔壁，陳男是咖啡店常客，因常將車輛停在咖啡店門口，引起鍾男不滿，2023年10月19日下午，鍾男又見陳男車輛停在咖啡店門口，便進入店內要求陳男移車，結果遭拒絕，雙方發生口角，鍾男朝陳男臉部打一巴掌後離去。

未料鍾男返家後，從車庫拿出預藏的水果刀返回咖啡店，持刀往陳男頭部、肩頸部砍殺，造成陳男右上及下眼皮撕裂傷5公分、眼球挫傷、結膜下出血、左下肢擦挫傷等傷害，陳男為奪下水果刀與鍾男扭打，一旁楊姓顧客也出手壓制，警方隨後趕到現場將鍾男逮捕，陳男才倖免於難。

鍾男坦承犯行，警詢時一度供稱「當時回去拿刀是真的想殺了他」等語，庭訊時辯護人主張，鍾男在疫情後期有神經系統問題，併發失眠等狀況，而無法穩定工作，就醫檢視有輕度精神官能症等症狀。

法官審理，鍾男僅因不滿被害人未即時移車，即回家攜帶備妥的水果刀砍殺被害人，其行為並未因精神障礙致不能辨識，殺人犯意甚明。惟念其鍾男事後與陳男即賴女達成和解，依殺人未遂罪判處鍾男有期徒刑5年10個月。

鍾男不滿咖啡店陳姓常客停車阻擋家門，憤而持刀砍傷對方。（民眾提供）

鍾男不滿咖啡店陳姓常客停車阻擋家門，憤而持刀砍傷對方。（民眾提供）

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