失業男餓到偷超商睡公園 熱血警資助應急還替他找到工作

基隆市警二分局信六路派出所副所長簡靖騰（見圖）替失業的羅男找到有提供住宿的公司後，帶他去買長筒雨靴、工作鞋、讓他有地方住，可以馬上工作。（記者林嘉東攝）

2024/05/24 12:06

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警二分局信六路派出所副所長簡靖騰追查轄內一起超商竊案，循線查出是羅姓男子所為，與他深聊發現，羅男是因失業付不出房租，被迫流落街頭，又餓了好幾天，才偷超商的飲料、麵包果腹，依法將他依竊盜送辦後，不僅自掏腰包塞了1000元給他應急，還幫他找到有提供住宿的公司，讓他有地方住，讓羅男感動不已，眼眶泛紅說：「我一定會好好工作報答，不讓你失望！」

基隆市警二分局信六路派出所21日接獲轄內一家連鎖超商報案稱，有名男子行竊超商飲料、麵包，簡靖騰與女警張巧穎過濾超商監視器，得知竊賊穿著後，擴大調閱周邊監視器，查出竊賊行竊後逃往中正公園，昨循線至中正公園一處涼亭，逮到40多歲羅姓竊賊。

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羅男落網後坦承犯案，簡員發現他蓬頭垢面、滿臉鬍渣，身上又散發多日未洗澡的臭汗味，主動關懷才知道擁有按摩專長的羅男，因為失業多日，付不出租金被房東趕出來一個多月，一直睡在中正公園涼亭，由於身無分文，實在是因為餓到受不了、又渴，才行偷超商的飲料、麵包果腹。

簡員依法將羅男帶回偵訊，將羅男依竊盜罪嫌函送法辦後，自掏腰包塞1000元給他應急，打電話詢問基隆市某營造公司何老闆有沒有缺工？何老闆得知羅男境遇後，不僅馬上答應給羅男工作，還提供公司員工宿舍給他住。

簡員掛了電話後，馬上開車載羅男去買長筒雨靴、運動鞋、工作鞋，與盥洗用具，帶他到何老闆公司員工宿舍盥洗，還買便當給他果腹。

對於簡員慷慨解囊，又幫他找到工作，羅男受訪時指出，他與簡員素昧平生，簡員卻這樣幫他，一度哽咽講不出話來，紅著眼眶說：「我一定好好工作回報，不讓你失望！」

簡員則靦腆回應，他身為公僕，有機會、有緣可以幫助人，就應該幫，讓居無定所的羅男安定下來，也可解決社會問題；他其實只幫羅男一點忙，要不是最要感謝的是何老闆及時伸出援手，否則也無法成就這樁美事。

基隆市警二分局信六路派出所副所長簡靖騰（右）與女警張巧穎偵辦連鎖超商竊案，昨循線至中正公園一處涼亭，逮到40多歲羅姓竊賊。 （記者林嘉東翻攝）

基隆市警二分局信六路派出所副所長簡靖騰（右）逮到羅姓竊賊後，不僅自掏腰包塞了1000元給他應急，還找到有提供住宿的公司，又買便當給他果腹，讓羅男感動不已。 （記者林嘉東攝）

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