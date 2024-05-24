開小貨車喝啤酒消暑遇警攔檢 突「屎在滾」想落跑被逮

陳姓男子被吊扣駕照還散發酒味，警方對他實施酒測。（民眾提供）

2024/05/24 09:07

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄陳姓男子（62歲）駕駛小貨車，喝了2瓶啤酒消暑上路，因變換車道未打方向燈，被巡邏員警攔下盤查，女警發現他的駕照被吊扣，車內還有酒味，依法吹測發現酒測值0.47超標，陳男突然稱「屎急」，一度想離開現場找廁所，被警方喝令就逮。

鼓山分局今指出，新濱所警組於昨午15時57分許，巡邏經鼓山一路與大公路口，見1輛小貨車變換車道未打方向燈，立即上前攔查，警方聞到車內散發酒味，還查出他被吊扣駕照，陳姓駕駛坦承喝了2瓶啤酒，員警對他施以酒測。

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結果酒測值達每公升0.47毫克，超過法定標準值，正當警方對陳嫌逮捕權利告知時，陳嫌不斷向警方告知想去廁所，還稱「快大出來了」，邊說邊走欲離去，警方見狀認為陳男欲藉故逃跑，喝令他停下，事後才知陳嫌並無逃跑意圖，因太過於緊張，導致腹痛欲上廁所，全案仍依公共危險案移送高雄地檢署偵辦。

經了解，陳男於去年也有過酒駕紀錄，駕照遭吊扣，進一步詢問得知原來陳男上班時，都會飲用藥酒提神，陳男仍未記取酒駕教訓，仍抱持僥倖心態駕駛車輛上路，因酒駕累犯、駕駛車牌逾檢註銷車輛、駕照吊扣仍駕駛車輛、未依規定使用方向燈等多項違規，警方將依規定製單舉發。

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