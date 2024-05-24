為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

開小貨車喝啤酒消暑遇警攔檢 突「屎在滾」想落跑被逮

陳姓男子被吊扣駕照還散發酒味，警方對他實施酒測。（民眾提供）

陳姓男子被吊扣駕照還散發酒味，警方對他實施酒測。（民眾提供）

2024/05/24 09:07

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄陳姓男子（62歲）駕駛小貨車，喝了2瓶啤酒消暑上路，因變換車道未打方向燈，被巡邏員警攔下盤查，女警發現他的駕照被吊扣，車內還有酒味，依法吹測發現酒測值0.47超標，陳男突然稱「屎急」，一度想離開現場找廁所，被警方喝令就逮。

鼓山分局今指出，新濱所警組於昨午15時57分許，巡邏經鼓山一路與大公路口，見1輛小貨車變換車道未打方向燈，立即上前攔查，警方聞到車內散發酒味，還查出他被吊扣駕照，陳姓駕駛坦承喝了2瓶啤酒，員警對他施以酒測。

結果酒測值達每公升0.47毫克，超過法定標準值，正當警方對陳嫌逮捕權利告知時，陳嫌不斷向警方告知想去廁所，還稱「快大出來了」，邊說邊走欲離去，警方見狀認為陳男欲藉故逃跑，喝令他停下，事後才知陳嫌並無逃跑意圖，因太過於緊張，導致腹痛欲上廁所，全案仍依公共危險案移送高雄地檢署偵辦。

經了解，陳男於去年也有過酒駕紀錄，駕照遭吊扣，進一步詢問得知原來陳男上班時，都會飲用藥酒提神，陳男仍未記取酒駕教訓，仍抱持僥倖心態駕駛車輛上路，因酒駕累犯、駕駛車牌逾檢註銷車輛、駕照吊扣仍駕駛車輛、未依規定使用方向燈等多項違規，警方將依規定製單舉發。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
驚險影像曝光！油罐車撞機車 騎士險遭輾急跳離
2024/05/20 21:37

驚險影像曝光！油罐車撞機車 騎士險遭輾急跳離
台中出現「天線寶寶」警車！車頂多2根警示燈 提升執勤能見度
2024/05/23 18:42

台中出現「天線寶寶」警車！車頂多2根警示燈 提升執勤能見度

女神代言美白保養品 驚爆得獎內幕！
酒駕逆向超速撞死人 前科男遭判11年徒刑
2024/05/23 18:47

酒駕逆向超速撞死人 前科男遭判11年徒刑
印度17歲少年無照酒駕撞死2工程師 輕判只須寫300字報告引眾怒
2024/05/23 12:16

印度17歲少年無照酒駕撞死2工程師 輕判只須寫300字報告引眾怒

移居熱區在「這」！揭密千坪花園宅
太自信酒精代謝完！騎車紅燈越線被攔 酒測超標崩潰自賞巴掌
2024/05/22 23:55

太自信酒精代謝完！騎車紅燈越線被攔 酒測超標崩潰自賞巴掌
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播