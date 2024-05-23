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首頁　>　社會

車禍幻聽幻覺後遺症 他竟到竹市公墓噴漆對付鬼神

陳男在新竹市示範公墓噴漆。（民眾提供）

陳男在新竹市示範公墓噴漆。（民眾提供）

2024/05/23 12:31

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市示範公墓連日遭人惡意噴漆、潑機油，警方持續追查，鎖定陳姓男子涉有重嫌，昨天將他逮捕歸案，得知他年輕時因為車禍，事後產生幻聽幻覺，對鬼神之事有特別的想法，才會到公墓去噴漆潑機油。

竹市警第一分局6日接獲民眾報案，竹市示範公墓有24個墓碑上遭人噴灑「X」紅色圖騰，20日同一處墓碑再次遭不名人士潑灑機油蓄意破壞。警方循線追查得知嫌疑人身分，昨拘提嫌疑人陳男到案說明，後續將依毀損罪、公然侮辱墳墓罪移送新竹地方檢察署偵辦。

第一分局指出，警方積極調閱該地周遭10處監視器仔細分析比對，發現有1名可疑男子多次進入示範公墓，並於犯案後騎乘機車離去。第一分局立即報請新竹地方檢察署檢察官指揮偵辦，經確認犯嫌身分為陳姓男子（53歲）後，即向新竹地方法院聲請搜索票獲准，查獲犯罪用噴漆1罐、液態硃砂1瓶及犯案時穿著衣物等證物，並於昨日6時許拘提犯嫌到案。

據了解，陳男平日以打零工為業，多年前一場車禍後，出現幻聽幻覺，懷疑有鬼神會對他不利，因此到公墓噴漆，全案經警方偵訊後移送新竹地檢署偵辦。

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