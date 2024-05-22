碩班女神學姊將離校 學弟告白難忍悸動磨蹭下場慘

楊姓男大生在鐵道園區天空雲台性騷擾學姊，被判拘50日還要賠8萬元。（資料照）

2024/05/22 14:32

〔記者黃佳琳／高雄報導〕就讀高雄某國立大學的楊姓男大生，得知念碩班的女神學姊已完成論文即將離校，他把握最後機會約學姊外出散步順便告白，結果楊男因一時難耐情慾悸動，竟用下體頂著學姊背部磨蹭，不但被法官依性騷擾罪判拘役50日，還要賠學姊8萬元。

判決指出，2021年2月23日凌晨3點多，楊姓男大生約心儀的同校碩班學姊外出散步，兩人在月色陪伴下邊走邊聊，一路聊到鐵道園區天空雲台，兩人走到觀景台上的天橋椅子上，有一搭沒一搭的聊著天。

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天橋上，微風吹掃著學姊的秀髮，飄來陣陣髮香味，楊男一時「凍未條」，突然將腳橫跨椅子，從學姊背後環抱她，並親吻她的脖子，還用下體貼蹭學姊的後背，學姊當場掙脫並要求楊男不要這樣，楊男見學姊沒有意思要跟他發生進一步親暱，也趕緊放手讓學姊離去。

事後，學姊在校內諮商時向實習諮商師提及此事，經通報校方後，除展開性平調查，學姊也向警局報案；高雄地院審理時，楊男坦承犯行，但因雙方對和解條件沒有共識，無法達成和解，楊的律師向法官請求緩刑，但法官不同意，依性騷擾罪判楊男拘役50日，得易科罰金。

學姊另提民事求償50萬元，高雄簡易庭審理時，學弟坦承犯行，但認為自己目前當工程師月薪僅5萬多元，賠不起這麼多錢，法官認為學姊受創後難以對異性產生信任感，還會失眠、做惡夢，仍在努力走出陰影，因此判楊男應賠8萬元，可上訴。

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