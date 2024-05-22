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首頁　>　社會

自稱幫墓地找主人有福報...... 結果「破錯墓」惹官司判刑1年半

新北地院。（資料照）

新北地院。（資料照）

2024/05/22 09:56

〔記者王定傳／新北報導〕新北市中和多年前發生一起奇怪的「破錯墓」案，莊姓男子自稱該墳墓中，葬著游姓男子先祖，堅信「找到主人會有福報」遂聯繫游遷葬，兩人竟真的「破墓」遷葬，真正墓主發現氣憤提告，起先不起訴確定，經聲請交付審判獲准，新北地院合議庭認為，兩人明知墓地非先祖仍破壞墳墓盜骨，嚴重破壞社會法益、造成後代子孫的心理創傷及損害，依發掘墳墓而盜取遺骨罪，各判刑1年6月徒刑。

這塊墓地位於中和興南路二段附近，2019年6月28日，莊、游僱不知情的撿骨師，以圓鍬、大槌破壞墳墓及墓碑後帶著遺骨離去；檢方認為，2人誤認墳墓是游的祖墳，處分不起訴確定，墓主不服聲請交付審判獲准。

經查，這塊墓地登記者與遺骨的姓名（不同人），跟莊、游兩人認定的先祖名字全然不同，僅姓氏同為游姓，雙方毫無關連；莊在案發後辯稱，因妻舅要賣地，查詢鄰地非共有後，給他戶籍謄本等資料並告知遺骨姓名，他「因信仰找到主人有福報，我要告訴後代子孫說，他（應指游）的祖先墳地在這裡」，才去聯繫其子孫。

游男則聲稱他以為是先祖，主因是莊所提供的戶籍等資料，事後他依禮俗祭拜燒紙、以銅版擲筊取得同意才遷葬；莊的妻舅曾稱，這件事與他無關，就他所知是有「建商」請莊去找墳墓的後代來遷葬。

合議庭認為，根本並無「莊的妻舅提供戶籍並告知遺骨姓名」一事，莊也不可能向游出示戶籍謄本說：「這是你的先祖」，且游始終未提出相關族譜說明這是他的先祖，兩人明知墳墓不是游的祖墳，仍開挖盜骨，犯後否認，迄今未與被害者和解、賠償或返還遺骨，判定有罪；莊的妻舅則無罪。

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