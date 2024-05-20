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基隆拖船公司欠稅50萬不理 一聽查封立刻辦分期繳款

執行署宜蘭分署今日派員前往八斗子漁港準備查封沈女的工作船。（記者吳昇儒翻攝）

執行署宜蘭分署今日派員前往八斗子漁港準備查封沈女的工作船。（記者吳昇儒翻攝）

2024/05/20 12:24

〔記者吳昇儒／基隆報導〕要被查封才知怕！基隆一名沈姓女子在地經營船舶出租、打撈及營造工程公司，卻因積欠營業稅、勞工退休金條例及健保費用，共計50萬元。經多次催繳後，沈女均置之不理，執行署宜蘭分署便於今日上午前往基隆八斗子漁港準備查封其公司工作船。沈女得知後，趕緊委託親友到場瞭解執行情形，並於當日辦妥分期，避免船隻被拍賣。

宜蘭分署調查，沈女1997年開設該家公司，主要是沉船船體移除、碼頭掏空改善、漁港防波堤補強、基隆港消波塊製作吊放等各類工程，在地經營多年。2019年起積欠營業稅、勞工退休金條例及健保費用逾50萬餘元未繳納，移送宜蘭分署執行。

分署多次催繳，沈女均未處理，後來查出她名下有拖船、工作船、車輛，且已標得航港局船體移除工程施作中，並非無清償能力，便調閱其船舶入出港紀錄，確認沈女公司名下的工作船停泊至基隆八斗子漁港後，今日上午會同海巡署第二岸巡隊等機關進行查封；沈女聞訊趕緊請人到場，並前往宜蘭分署基隆辦公室辦理分期繳納，避免工作船遭查封拍賣。

宜蘭分署分署長吳廣莉呼籲，收到移送機關繳款通知，務必於繳納期限內自行繳清，如確有經濟困難，亦應聯繫執行分署說明經濟狀況後辦理分期事宜，切勿心存僥倖、置之不理。以免移送執行後，遭扣薪、扣存，甚至查封車輛、船舶、不動產等，得不償失！

執行署宜蘭分署會同岸巡人員、國稅局人員，前往八斗子漁港準備查封沈女的工作船。（記者吳昇儒翻攝）

執行署宜蘭分署會同岸巡人員、國稅局人員，前往八斗子漁港準備查封沈女的工作船。（記者吳昇儒翻攝）

執行署宜蘭分署會同岸巡人員、國稅局人員，前往八斗子漁港準備查封沈女的工作船。（記者吳昇儒翻攝）

執行署宜蘭分署會同岸巡人員、國稅局人員，前往八斗子漁港準備查封沈女的工作船。（記者吳昇儒翻攝）

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