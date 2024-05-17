台中雙桶屍案 開槍共犯無期定讞 主謀死刑另行審結

黃姓證人被兇手徐德益等人滅口後，塞入垃圾桶，埋在苗栗偏僻處。（警方提供）

2024/05/17 11:26

〔記者張文川／台北報導〕2020年底台中市發生「雙桶屍」命案，男子徐德益，夥同陳姓女友、小弟王閔正，以鐵鎚重擊、剪刀刺胸、菜刀割喉殺害蔡姓少女，之後又指揮6名小弟殺害指證他詐欺的黃姓證人，將2具遺體分別裝入鐵桶棄屍；二審台中高分院將徐德益判處2個死刑、開槍殺人的林宥廷無期徒刑、張集喬等5共犯皆判10年以上不等徒刑；最高法院駁回6共犯上訴定讞，唯獨徐德益的死刑另行審理中，尚未審結。

判決書指出，徐德益曾因強盜等罪判刑10年半，2015年假釋後，結交離家出走的陳姓少女，徐男的員工王閔正當時與被害的17歲蔡姓少女交往，但陳、蔡2女相處不睦，徐男也對蔡女數度阻撓王男做壞事而早有不滿。

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2017年徐男受委託買賣土地，卻與陳女、王男將買家交付的300萬元花光，3人起意殺害蔡女再將這筆錢推給她，同年5月25日先將蔡女灌醉，陳女、王男先後持鐵鎚重擊蔡女頭部，徐男又持剪刀猛刺蔡女胸口，再以菜刀割喉至頸部幾乎砍斷，將遺體塞入桶子內，貼上「有毒勿碰」字條後棄屍，再向土地買家誆稱蔡女捲款逃逸。

2018年間，徐男代辦何姓男子的土地貸款案，卻擅自賣地侵佔2600餘萬元售地得款，何男控告徐詐欺，徐起意殺人滅口。隔年6月5日台中地檢署開偵查庭，徐男夥同小弟王閔正、林宥廷、張集喬、童睿明、宋文達、趙子真欲綁架殺害何男，但何男沒出庭，而是黃姓男證人到出庭。

眾人將錯就錯，庭訊後以「喝茶」為由將黃男誘騙上車，挾持到太平區養狗場毆打，將海洛因毒品注射到黃男頸部，再由林宥廷開槍射殺黃男，將遺體塞入鐵桶，倒入鹽巴、用水泥封住，埋在苗栗銅鑼山區。

台中地院一審判徐德益兩個死刑、王閔正無期徒刑、開槍殺人的林宥廷無期徒刑，其他共犯都是10年以上徒刑；徐德益等6人上訴二審（王閔正另行上訴審理），台中高分院仍判徐德益2件死刑，林宥廷仍判無期徒刑，其餘共犯皆判處10年以上徒刑。

最高法院認為除了徐德益的死刑部分尚待審理審酌，未予審結，持續審理中；其餘5名上訴共犯的犯行明確、量刑妥適，駁回上訴定讞。

單獨上訴的王閔正部分，最高法院去年12月依2件遺棄屍體罪判處1年10月徒刑定讞，2件殺人罪各判無期徒刑部分則發回更審，台中高分院更一審今年4月改判20年與10年2月，可上訴。

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