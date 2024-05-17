前旅長偷情理髮店老闆娘！士官妻帶徵信社闖國軍英雄館「抓猴」

楊姓女士官懷疑丈夫出軌，帶徵信業者到台中國軍英雄館抓姦。（情境照）

2024/05/17 11:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕已退伍的前巫姓旅長跟某理髮店老闆娘發生外遇，士官妻帶著徵信社到台中國軍英雄館抓姦，順利取得老公偷情證據，理髮店老闆娘賠了15萬元和解，士官妻向丈夫提告求償30萬元，巫男雖辯稱自己跟老闆娘僅是單純的朋友，但法官根據相關事證，判他應賠償15萬元。

判決指出，楊姓女士官得知，曾在軍中擔任旅長的巫姓丈夫跟某理髮店老闆娘外遇，去年1月，她上網搜尋相關資訊後，與徵信業者相約碰面，雙方簽下「抓猴契約」，由楊女出資300萬元讓徵信業者替她蒐集丈夫出軌的證據。

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去年3月，楊女接到徵信業者來電，得知丈夫帶著小三去台中國軍英雄館開房間，楊女和翁姓、鄭姓業者趕緊從高雄出發，到達飯店後，由業者先佯裝為旅館服務生敲門，向巫男謊稱地震需進房檢查水管線路，巫不疑有他而開啟房門，楊女跟著鄭男等人進房後，再由鄭男等手持攝影器材開始攝影。

巫男不爽報警，法院審理時，楊女等3人坦承犯行，但楊女辯稱，自己是合法配偶，抓姦當下丈夫沒有說她不能進去，她是為了捍衛配偶權才入房蒐證，不認為自己有錯；法官則認為，楊女等人用詐術騙腥夫開門，且巫男於婚姻關係存續期間與何人往來、有無離婚意願，雙方財產協議如何，均與本案無涉，因此依無故侵入他人住宅罪各判楊女3人拘役15日，得易科罰金，並考量楊女為求蒐證，一時失慮，給予緩刑2年。

但楊女已取得丈夫出軌證據，理髮店老闆娘賠了15萬元和解，但巫男不認帳，楊女提告求償30萬元，高雄地院審理時，法官認為，巫男確實曾跟小三出遊、牽手、勾脖、挽手、夜宿、至汽車旅館等甚為親密、如同交往中男女朋友般舉動，甚至在2月14日西洋情人節還一起過夜，因此認定已侵害楊女配偶權益，判巫男應賠償15萬元，可上訴。

此外，楊姓女士官為了抓姦，花了300萬元請徵信業者幫忙，順利取得老公偷情證據，但她事後反悔，認為自己花太多錢被騙，提告要求返還「抓猴費用」，業者認為雙方白紙黑字簽下合約沒有理由還錢，但法官根據民法規定，認定楊女「抓姦經驗不足」判還280萬。

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