空姐妻駕車尾隨機長夫200多公里查偷情空姐小三 判決結果曝

空姐妻懷疑機長夫搞外遇，從桃園駕車尾隨200多公里，目睹機長夫和空姐小三入住高雄一家大飯店，提告求償100萬元，高等法院判決空姐小三應賠償空姐妻30萬元確定。此為示意圖，與新聞無關。（情境照）

2024/05/16 21:32

〔記者楊國文／台北報導〕國籍航空葉姓機長和空姐妻結婚後，竟和已婚的同機組陳姓空姐搞婚外情，葉男還瞞著太太偕陳女駕車一路南下出遊，葉妻察覺葉男說謊，駕車扮演柯南從桃園尾隨跟拍葉男、陳女，最終目睹他們入住高雄大飯店，路程長達200多公里，憤而提告求償100萬元。陳女堅稱單純出遊，否認有婚外情，但高等法院認定葉男騙稱「公出」，卻和陳女單獨2人駕車出遊，並親暱挽手步行，如同熱戀中男女，已侵害葉妻配偶權，判陳女應賠償30萬元確定。

葉妻提告指出，丈夫是航空公司機長及飛行訓練教官，她原本是同機組的空姐，婚後不久，辭去空姐職務，育有2名子女，她和陳姓空姐原本是同班空姐組員，陳女確實知道她和丈夫葉男的夫妻關係。

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葉妻稱，2022年9月11日，葉男告知隔天已排定飛航班機至美國，9月13日再自美同機飛航返台。葉妻聯絡仍在職的同事查詢後，發現葉男竟說謊騙她，葉男根本沒有飛此班次。

葉男9月12日上午6時許，假裝上班，仍駕駛轎車出門，葉妻心中存疑，亦駕車跟隨其後至航空公司的員工停車場，看見穿著便裝的陳女立即坐上葉男的座車，立即一路跟車尾隨。

葉男、陳女從桃園南下出遊，沿路從彰化縣鹿港天后宮、嘉義縣東石鄉漁港市集、台南市高鐵站附近商店共遊，一路上狀似親暱，當天傍晚辦理入住高雄某大飯店，葉妻強忍怒氣，並將葉男2人親暱照全部拍攝入鏡。

葉妻指控已婚的陳女和葉男搞不倫戀，破壞其婚姻幸福，侵害其配偶權，向陳女求償100萬元。

陳女辯稱，雖有搭乘葉男轎車，同遊彰化縣鹿港天后宮、嘉義縣東石鄉漁港市集、台南市高鐵站附近商店等地，並入住高雄一家大飯店，但此為好友相偕出遊，並無親暱行為，且2人是入住不同房間，並非婚外情。

不過，高等法院認為，葉男、陳女各有家室，本來應該避免非必要的獨處，更遑論是單獨出遊，葉男還異常欺騙太太是飛航美國的公出行程；另依據葉妻蒐證照片，葉男和陳女一路同車南下各景點，並挽手而行，親熱程度如同熱戀中的男女，已逾越男女正常交往的分際，已侵害葉妻的配偶權，判陳女應賠償葉妻30萬元確定。

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