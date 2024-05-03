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警政監林明佐「黑錢」存銀行 司法人員：太自信不會被查到

刑事局警政監林明佐被查獲2000萬元「台幣存款」的不明財產。（資料照）

刑事局警政監林明佐被查獲2000萬元「台幣存款」的不明財產。（資料照）

2024/05/03 21:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署偵辦刑事警察局三線二星警政監林明佐，涉嫌當「門神」，洩密且包庇博弈與洗錢犯罪集團，檢廉查獲逾2000萬元的「黑錢」，這些錢幾乎都是「台幣存款」，為何沒以虛擬貨幣等手段洗錢？一位司法人員說，「他好像太自信，沒在怕，自認不會被查到」。

檢廉查獲逾2000萬元財產，遠高過林明佐的薪水，他也尚未說明來源，台中地檢署據此認為林明佐觸犯「貪污治罪條例」的財產來源不明罪，據指出，檢方於林的住處，僅查扣不到100萬元現金，而逾2000萬元「黑錢」，幾乎都是「台幣存款」。

一位司法人員說，存款有銀行記錄，比較容易追溯存款時間、存款地點，或是匯款人與匯款帳戶，以及匯款的時間與地點，林明佐是資深刑事警官，他深諳藏匿洗錢之道，例如買虛擬貨幣，買鑽石或黃金等，尤其是標榜「去中心化」的虛擬貨幣，極難調查金流，林明佐卻把來源不明的財產，幾乎全部存銀行的「台幣存款」，參與偵辦的司法人員說，他好像太自信，沒在怕，自認不會被查到。

不過，這筆錢目前還僅是來源不明，尚無證據可證實，是林明佐涉嫌當「門神」，洩密且包庇博弈與洗錢犯罪集團的酬勞，不過，據傳檢方已經掌握金流調查中，至於共犯是警官？或黑道犯罪分子？目前尚不明朗。

林明佐已於今天（3日）傍晚，被台中地方法院以涉嫌貪污等六項罪名，涉案重大，且有勾串共犯等疑慮，裁定准予羈押禁見。

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