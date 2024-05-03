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詐騙猖獗！民俗專家廖大乙險被割肉

民俗專家廖大乙的工程師朋友LINE被盜用，廖大乙接到詐騙集團借款的LINE訊息，他公開其內容，提醒大家提高警覺。（圖廖大乙提供）

民俗專家廖大乙的工程師朋友LINE被盜用，廖大乙接到詐騙集團借款的LINE訊息，他公開其內容，提醒大家提高警覺。（圖廖大乙提供）

2024/05/03 19:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕詐騙猖獗，讓人聞「詐」色變！民俗專家廖大乙今現身說法，因其工程師朋友的LINE被盜用，讓他差點被騙，而其工程師的胞妹及太太和友人全慘遭詐騙割肉，各被騙走了5萬元，詐騙集團氾濫已到無孔不入。

這起詐騙起因是廖大乙的工程師朋友LINE被盜用，廖大乙特別公開他的LINE內容，提醒大家小心提高警覺。他也特此聲明，網路上只要出現用「廖大乙」募款、招攬保險或賣產品，絕對不是他本人，提醒大家遇到類似詐騙手法一定要小心求證，只要一個小動作察覺怪異就要提高警覺，避免受騙上當。

廖大乙說，今天助理從他的LINE，接到一位他的工程師朋友的訊息，這位朋友是在國內數一數二的半導體公司當工程師，工程師的LINE被詐騙集團盜用，集團以工程師名義的LINE，先問他「現在有在忙嗎」助理看到訊息後，用語音LINE問對方何事，但打了2通對方都沒接，接著繼續用LINE寫「你可以先借我5萬嗎我明天還給你」助理繼續再打3次語音LINE，對方不僅沒接，還用LINE寫說「我還在忙你可以先打字嗎？」

廖大乙說，他不會打字，朋友也都知道他不會打字，也沒在用LINE，LINE全是助理經手，因此，在他看到了對方用LINE寫說「我還在忙你可以先打字嗎？」他認定這是詐騙，趕緊找他的工程師朋友說明，沒想到，工程師的胞妹、太太及朋友，接到相似LINE的內容，不疑有詐都匯款給對方，全被騙，讓人防不勝防。

民俗專家廖大乙今現身說法，因其工程師朋友的LINE被盜用，讓他差點被騙。（圖廖大乙提供）

民俗專家廖大乙今現身說法，因其工程師朋友的LINE被盜用，讓他差點被騙。（圖廖大乙提供）

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