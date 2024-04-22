好消息！高院女法官已恢復意識 加護病房觀察

高院陳姓女法官已恢復意識，能夠和家人互動，目前在台大醫院加護病房觀察中。（記者楊國文攝）

2024/04/22 16:23

〔記者楊國文／台北報導〕士林地院法官李昭然日前墜樓離世，引起全民對法官工作負荷量過重、過勞的重視，司法院及全國各級法院、法官協會本月19日對李昭然發起追思的「白花活動」，不料，高等法院民事庭陳姓女法官傍晚時卻突然在辦公時昏厥，經緊急送往台大醫院搶救，當晚已恢復心跳等功能，但人尚未甦醒。女法官經加護病房救護後，昨（21）日已恢復意識，且能夠以點頭、搖頭等方式和家人互動，有所回應。

據指出，陳姓女法官有此進步，讓親友、高等法院同事都暫時鬆了一口氣，不過，仍須在台大醫院加護病房治療、觀察，目前將先請病假。

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由於陳姓女法官平時工作認真、負責，她的未結案件非常少，高院認為，陳姓女法官暫時先請病假，應不至於影響到案件的進行；若有必要，女法官負責的案件，將分配給同事。

陳姓女法官於19日傍晚在其法官辦公室和同一合議庭的翁姓女法官討論案情時，人突然不適而昏倒，一度失去呼吸心跳，經緊急送往台大醫院急救，當晚雖恢復呼吸心跳，但仍無意識，台大醫院將她送往加護病房，施以低溫療法治療，原本預估療程約3天，好消息是21日陳姓女法官已恢復意識，且能夠以點頭、搖頭和親友互動，家人先代替女法官謝謝大家的關心。

高院陳姓女法官48歲，司法官學院第40期結業，台大法律系畢，負責民事、勞動事件等案件，3年前從士林地院升任高等法院法官，平時工作認真，她在高院民事庭的辦公室屬法官個人的辦公室，這次是因和翁姓女法官討論案子，而能在事發後，立即送醫急救，法官、同事都覺得很欣慰。

無獨有偶，承審朝野立委集體收賄案的高院法官蕭世昌，因一年多來時常加班審案，去年11月初下班回家也因身體不適送醫，情況非常危急，經送往台大醫院急救後，緊急替他心臟裝上3支支架，才救回一命，請病假休養後即回到高院上班。

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