男子隨身背GLOCK手槍防身 警獲情資埋伏逮人抄出5把槍

警方趁李男獨自進入公司內時，趕緊將他壓制。（記者吳昇儒翻攝）

2024/04/17 16:08

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警察局刑警大隊偵二隊近日接獲情資顯示，新北市一名李姓男子持有一批槍械，隨身更攜帶具殺傷力的槍枝防身，造成治安危害。昨日晚間見時機成熟，趁李男進入屋內時，將他壓制在地，並在其隨身包內起出GLOCK手槍，並在屋內起出其他槍械。警詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例將李男移送地檢署偵辦，並擴大追查槍枝來源。

基隆警方接獲情資後，得知28歲李姓男子經常出沒在新北市三峽、鶯歌一帶，便與三峽分局共組專案小組共同稽查，經交換情資後，確認李姓男子出入的場所複雜，勾稽比對相關事證後，認定他經常持槍防身，昨日見時機成熟，報請新北檢署指揮偵辦。

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偵辦人員在李男服務的公司外埋伏，見他隻身一人進入屋內時，立刻下車從後方將他壓制在地，並在其隨身背包中起出一把GLOCK 19手槍，且彈匣內還有14發子彈，所幸壓制及時，未發生槍戰。

專案小組人員隨即進入屋內搜索，另起出左輪操作槍、模擬槍、鎮暴槍及辣椒槍等槍枝，還有長、短彈匣及快速塡彈器等槍械；此外也在屋內，搜出毒品K他命。

據悉，警方查獲的GLOCK 19完整度非常高，連出廠的銘牌都非常精緻，初步研判為制式手槍，但仍需經鑑定後方能確認。

警詢後，今依違反槍砲彈藥刀械管制及毒品危害防制條例將李男移送新北地檢署偵辦，將持續擴大槍枝及毒品來源。

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警方一舉查獲5把槍枝。（記者吳昇儒翻攝）

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