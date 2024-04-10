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私菸工廠藏身埔里果園 7.17噸菸絲險製成逾70萬根劣菸

私菸工廠藏身果園，海巡署彰化查緝隊與相關單位聯手查緝7.17噸菸絲。（彰化查緝隊提供）

私菸工廠藏身果園，海巡署彰化查緝隊與相關單位聯手查緝7.17噸菸絲。（彰化查緝隊提供）

2024/04/10 15:25

〔記者劉曉欣／彰化報導〕海巡署彰化查緝隊會同多個單位，在南投埔里一處偏僻果園的鐵皮屋，查獲菸絲約7.17公噸，換算可製成35萬8千餘包香菸，市價約為3580萬元，並同步逮捕鎖姓業者，全案以依違反菸酒管理法函送南投縣政府依法裁處，由於業者以進口肥料夾帶菸絲準備製成私菸，最高可處1000萬元！

彰化查緝隊指出，不肖業者以合法掩護非法，以進口肥料之名，行夾帶菸絲為實，所購買的菸絲則是國外菸廠在製菸過程產生的下腳料，一旦進口到台灣之後，再運用機具進行肥料與菸絲的分離，再予以切碎，並添加香精混雜菸絲捲成紙菸出售，通路以檳榔攤、雜貨店與專賣移工的東南亞商店為主。

彰化查緝隊強調，從不法進口菸絲到製成私菸與鋪貨，在暴利前提下，已形成「一條龍」犯罪手法，這次因為掌握情資，會同宜蘭、台中、雲林、鳳山、金門查緝隊、艦隊分署台中海巡隊及中部分署第三岸巡隊、南投縣警察局刑警大隊、台中市警察局第六分局及南投縣、彰化縣、基隆、台中市政府菸酒管理科等單位共組專案小組，經過長時間的埋伏、跟監及蒐證後，在鎖定日前具體位置，終於成功收網，現場查獲7.17公噸菸草。

彰化查緝隊表示，這次從源頭直接查獲大量私劣菸草，等於遏止了超過70萬根劣菸流入市面，全案訊後以違反《菸酒管理法》第45條函送南投縣政府依法裁處，依規定查獲物查獲時現值超過100萬元者，罰鍰為查獲現值1倍以上、5倍以下罰鍰，最高以新台幣1000萬元為限。

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私菸工廠藏身果園，海巡署彰化查緝隊與相關單位聯手查緝7.17噸菸絲。（彰化查緝隊提供）

私菸工廠藏身果園，海巡署彰化查緝隊與相關單位聯手查緝7.17噸菸絲。（彰化查緝隊提供）

私菸工廠藏身果園，海巡署彰化查緝隊與相關單位聯手查緝7.17噸菸絲。（彰化查緝隊提供）

私菸工廠藏身果園，海巡署彰化查緝隊與相關單位聯手查緝7.17噸菸絲。（彰化查緝隊提供）

私菸工廠藏身果園，海巡署彰化查緝隊與相關單位聯手查緝7.17噸菸絲。（彰化查緝隊提供）

私菸工廠藏身果園，海巡署彰化查緝隊與相關單位聯手查緝7.17噸菸絲。（彰化查緝隊提供）

私菸工廠藏身果園，海巡署彰化查緝隊與相關單位聯手查緝7.17噸菸絲。（彰化查緝隊提供）

私菸工廠藏身果園，海巡署彰化查緝隊與相關單位聯手查緝7.17噸菸絲。（彰化查緝隊提供）

私菸工廠藏身果園，海巡署彰化查緝隊與相關單位聯手查緝7.17噸菸絲。（彰化查緝隊提供）

私菸工廠藏身果園，海巡署彰化查緝隊與相關單位聯手查緝7.17噸菸絲。（彰化查緝隊提供）

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