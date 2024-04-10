1根菸蒂燒出4人鬥毆 南市2少年夜市遭痛毆

王姓、吳姓少年與方姓、施姓男子因為一根菸蒂，4人在夜市發生衝突。（記者王捷翻攝）

2024/04/10 15:10

〔記者王捷／台南報導〕就讀高中的吳姓和王姓少年，昨晚到新同安夜市逛街，遭到比他們大上許多歲的方姓與施姓男子狠狠毆打，原來是為了菸蒂，方男隨手彈出菸蒂，結果卻掉在吳男身上，兩方起衝突後，雙雙掛彩送醫，訊後警方以少年事件處理法與傷害與殺人未遂送辦。

這件鬥毆事件發生在9日晚9點左右，年僅17歲的吳男和王男，當時正在新同安夜市吃東西，36歲方男和26歲施男喝了一點酒後也去逛夜市，因為方男不小心把菸蒂彈到吳男身上，在吳、王兩人追問後，雙方在現場大打出手，方男還拿起酒瓶作為武器，除了王男嘴巴破了一個大洞，吳男頭部更是被打到流血，手腳也多處挫傷。

請繼續往下閱讀...

路邊攤商見狀急忙報警，員警火速趕到現場將鬥毆雙方人馬分開制止，方男和施男看起來滿身狼狽，但看到警察還裝沒事，經調閱監視器後發現，全案起因是方男不小心將菸蒂彈落到吳男身上，雙方一言不合就動手。

警方表示，雖然方男與施男起初都不承認打人，但還好監視器將全程錄下，經盤查後，以少年事件處理法、傷害等罪偵辦，由於爭執中時方男曾持酒瓶朝兩名少年的頭部砸，因此吳、王兩人也提出殺人未遂告訴，全案訊後移送南檢偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法