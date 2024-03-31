台南北門廟會陣頭「冤家」！鬥毆、塑膠椅飛砸 警方要查辦

台南市北門區蘆竹溝昨晚廟會遶境發生2陣頭「冤家」，鬥毆中還有人拿塑膠椅丟砸。（取自黑色豪門企業）

2024/03/31 17:23

〔記者楊金城／台南報導〕台南市北門區蘆竹溝昨晚（30日）7點多廟會遶境發生2陣頭「冤家」，鬥毆中還有人拿3張塑膠椅丟砸，起因只是有人喝醉酒不小心撞到他人引起，火爆場面影音被上傳到「黑色豪門企業」社群，學甲警分局今天（31日）依傷害、妨害自由、妨害秩序偵罪嫌查辦滋事者，陸續通知相關人等到案說明。

北門蘆竹溝1間私人神壇昨晚舉辦入火安座，參加遶境的有來自學甲、佳里的友宮廟執事和轎班人員，遶境結束在休息時，學甲鄭男喝了酒跌倒，意外碰撞到鄰桌的佳里陣頭人員疑遭斥喝，引起爭端。

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學甲一方有3、4人找上佳里1名男子理論，引起騷動，大聲爭吵中，突然有塑膠椅從天而降砸到人，隨即發生鬥毆，有人從中勸架，另2張塑膠椅又飛了過來，追打場面火爆，有男子被撲倒在地，一旁勸架的還偷補一腳踹踢倒地男子，經旁人拉開和勸架，衝突場面才止息。

警方獲報到場時，打架早就散了，員警發現鄭男的眼鏡有裂痕，查問後才得知鄭男因酒醉跌倒撞到人引發糾紛，造成兩派陣頭人馬肢體衝突。

學甲分局說，宮廟遶境活動前，警方已建立活動人員及轎班成員身分資料，並進行約制，案發後已掌握衝突雙方所屬宮壇及人員相關資料，將陸續通知到案說明。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

引發陣頭衝突的鄭男拿眼鏡向警方表示只是眼鏡破了。（警方提供）

台南市北門區蘆竹溝昨晚廟會遶境發生2陣頭「冤家」，鬥毆中還有人對倒地男偷踹一腳。（取自黑色豪門企業）

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