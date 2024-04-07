父呼巴掌、打大腿管教女兒過當 法官判罰3萬元

基隆地院近日審結，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判罰余男3萬元。（記者吳昇儒攝）

2024/04/07 14:21

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名余姓父親前年4月9日凌晨，發現女兒將骰子放進口中，心生不滿，呼她巴掌，隨後又持不求人毆打女兒，甚至出言恐嚇稱「下次再亂吃東西我要拿菜刀砍妳」等語，讓女童心生畏懼。余男前妻得知此事後，報警處理。基隆地院近日審結，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判罰余男3萬元。

檢警調查，被害女童是余男與前妻所生，案發當天女童與父親同住，只因調皮將骰子放進口中，卻遭父親呼巴掌、毆打大腿、屁股、臉頰、嘴巴等處，導致女童有左耳後、左頰與左大腿挫傷等傷害，甚至出言恐嚇女兒。

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女童母親發現女兒的傷勢，詢問之後得知，是遭到前夫毆打，且還被前夫出言恐嚇，便跑到派出所提告家暴傷害。

檢察官偵訊時，余男坦承有毆打小孩，並有恫稱「下次再亂吃東西我要拿菜刀砍妳」，但該行為是為了「管教」孩子，並非惡意毆打她。

檢察官訊後，認為余男涉犯恐嚇及傷害罪，恐嚇危害安全的低度行為，應為傷害罪吸收，故以家庭暴力之傷害罪提起公訴。

法官審理後認為，因家庭暴力防治法對於家庭暴力罪，無科處刑罰規定，應以刑法傷害罪、恐嚇危害全罪規定論罪科刑；而案發當時，余男屬於成年人，而被害女童未滿12歲，其行為亦觸犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法第277條第1項及第305條之成年人故意對兒童犯傷害及恐嚇危害安全罪，應從重之成年人故意對兒童犯傷害罪論處。

法官認為，余男不思克制情緒、以和平、理性之方式教導女童，導致她身心遭受傷害及驚嚇，所為實有不該；考量余男坦承犯行、女童傷勢尚微，但未與女童母親和解等情狀，判罰3萬元得易服勞役30天。

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