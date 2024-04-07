為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

父呼巴掌、打大腿管教女兒過當 法官判罰3萬元

基隆地院近日審結，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判罰余男3萬元。（記者吳昇儒攝）

基隆地院近日審結，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判罰余男3萬元。（記者吳昇儒攝）

2024/04/07 14:21

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名余姓父親前年4月9日凌晨，發現女兒將骰子放進口中，心生不滿，呼她巴掌，隨後又持不求人毆打女兒，甚至出言恐嚇稱「下次再亂吃東西我要拿菜刀砍妳」等語，讓女童心生畏懼。余男前妻得知此事後，報警處理。基隆地院近日審結，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判罰余男3萬元。

檢警調查，被害女童是余男與前妻所生，案發當天女童與父親同住，只因調皮將骰子放進口中，卻遭父親呼巴掌、毆打大腿、屁股、臉頰、嘴巴等處，導致女童有左耳後、左頰與左大腿挫傷等傷害，甚至出言恐嚇女兒。

女童母親發現女兒的傷勢，詢問之後得知，是遭到前夫毆打，且還被前夫出言恐嚇，便跑到派出所提告家暴傷害。

檢察官偵訊時，余男坦承有毆打小孩，並有恫稱「下次再亂吃東西我要拿菜刀砍妳」，但該行為是為了「管教」孩子，並非惡意毆打她。

檢察官訊後，認為余男涉犯恐嚇及傷害罪，恐嚇危害安全的低度行為，應為傷害罪吸收，故以家庭暴力之傷害罪提起公訴。

法官審理後認為，因家庭暴力防治法對於家庭暴力罪，無科處刑罰規定，應以刑法傷害罪、恐嚇危害全罪規定論罪科刑；而案發當時，余男屬於成年人，而被害女童未滿12歲，其行為亦觸犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法第277條第1項及第305條之成年人故意對兒童犯傷害及恐嚇危害安全罪，應從重之成年人故意對兒童犯傷害罪論處。

法官認為，余男不思克制情緒、以和平、理性之方式教導女童，導致她身心遭受傷害及驚嚇，所為實有不該；考量余男坦承犯行、女童傷勢尚微，但未與女童母親和解等情狀，判罰3萬元得易服勞役30天。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
士院首度審理SBL假球案 周暐宸坦承收錢、否認簽賭
2024/03/28 19:24

士院首度審理SBL假球案 周暐宸坦承收錢、否認簽賭
獨家》謝啟大慘了！誹謗同黨楊世光詐財 判刑3個月
2024/03/31 14:10

獨家》謝啟大慘了！誹謗同黨楊世光詐財 判刑3個月

塞、啾、癢！對抗換季過敏拒當溫室花朵
前新北市議員王淑慧詐助理費300萬元 判刑5年定讞啟動防逃
2024/03/25 11:23

前新北市議員王淑慧詐助理費300萬元 判刑5年定讞啟動防逃
偷上服藥熟睡同居女友 他挨告判刑2年
2024/04/01 10:03

偷上服藥熟睡同居女友 他挨告判刑2年

Cartier Trinity突破常規盡顯新意
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播