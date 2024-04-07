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基隆小艇碼頭驚傳男子落水 勇猛海巡隊員路過跳海救援

北機隊隊員林詣軒跳海救援。（記者吳昇儒攝）

北機隊隊員林詣軒跳海救援。（記者吳昇儒攝）

2024/04/07 13:17

〔記者吳昇儒／基隆報導〕服務於北部地區機動海巡隊的隊員林詣軒今日中午外出購買午餐，準備回艇上備勤時，聽到有外籍遊客在小艇碼頭旁大喊有人落水。林員見狀，趕緊跳下海中，將落海男子救起，其他熱心民眾則趕緊對患者施行CPR，進行搶救。救護人員抵達時，利用自動心肺復甦機LUCAS予以施救，緊急送往醫院搶救。男子落海原因，則待警方進一步調查釐清。

基隆市消防局今日中午12時16分接獲報案指出，位於小艇碼頭海面上，有男子溺水，請消防局派人救援。但救護人員抵達時，落水男子已被海巡隊員救起，並由其他熱心民眾施作CPR搶救中，溺水男子卻未恢復呼吸、心跳，且腹部腫，情況並不樂觀。

救護人員隨即接手搶救，並將自動心肺復甦機LUCAS架設在患者身上，將他送往醫院。警方初步查看，患者年約5、60歲，身穿黑衣、黑褲。

跳下海中救人的林詣軒受訪時表示，自己趁著備勤時間外出購買午餐，回程時發現有東南亞籍的遊客，在旁大喊有人落水。定睛一看，發現有一名男子口吐白沫，浮在小艇碼頭海面上，隨即就跳下海中救援，在將人拉起時，手、腳因碰撞岸邊岩石，稍有擦、挫傷。

現場除了熱心民眾幫忙搶救，港警及海關人員也一併前往協助救援，並提供清水給救人的林姓隊員清洗傷口。警方目前在現場進行訪查，調查溺水男子身分，進一步釐清其落水原因。

熱心民眾對溺水者施行CPR。（記者吳昇儒攝）

熱心民眾對溺水者施行CPR。（記者吳昇儒攝）

林詣軒為了救人，手腳有多處擦、挫傷。（記者吳昇儒攝）

林詣軒為了救人，手腳有多處擦、挫傷。（記者吳昇儒攝）

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