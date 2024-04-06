海中戲水沒接到飲料瓶斷2根門牙告閨密 法院依這理由判無罪

余姓女子與好友邢女到海邊戲水，指控邢女丟飲料給她沒丟好，打斷她2顆門牙。基隆地院審理後發現余女提出的就醫報告，未提到有牙齒斷裂，判邢女無罪。（記者林嘉東攝）

2024/04/06 13:47

〔記者林嘉東／基隆報導〕夏天將屆，民眾戲水要注意安全！

余姓女子在新北市貢寮區龍洞灣海洋公園海域玩水，請在岸上的閨密把裝有玻璃瓶飲料的袋子高拋入水，讓她可以在海面上喝；未料，余女非但沒接到飲料瓶，還被飲料瓶打到臉，控訴閨密丟飲料時沒有丟好，害她2根門牙斷裂，檢方調查後將這名閨密依過失傷害罪嫌起訴。基隆地院近日審結，依余女就診的診斷報告，與目擊友人供述，判閨密無罪。

請繼續往下閱讀...

這起在海中戲水因為丟、接飲料不慎受傷，引發好友間翻臉，甚至不惜與閨密對簿公堂案，發生在5年前6月間，余姓女子與邢女、王姓友人等多人到新北市貢寮區貢寮龍洞灣海洋公園戲水。

余女先至海中，叫在岸上的邢女高拋裝在塑膠袋內的3、4瓶玻璃瓶飲料給她，讓她可以在海面上喝，邢女站在距離余女約6步距離的岸上，將裝在塑膠袋內的飲料瓶拋給余女時，余女沒有接好，被飲料瓶砸中臉部下方。

案發3個月後，余女拿著牙醫診所診斷報告，指控邢女當天高拋飲料不當，害她沒接到，被掉落的飲料瓶打斷她2顆門牙。檢方調查後，將邢女依過失傷害罪嫌起訴。

法院審理時，邢女喊冤當天是余女自己沒有接好飲料瓶，才會被砸中，況且當天余女只說有1顆牙齒不舒服，也沒說牙齒斷了，怎麼3個月後變成2顆牙齒斷裂。

法院找來當天一起戲水的王姓友人，王證稱，當天確實是余女要求邢女把飲料拋入海中，余女沒接到飲料時，有聽余女說有1顆牙齒不舒服，沒聽余女說要告邢女，余女甚至說沒關係，剛好她要矯正牙齒。

法官勘驗余女提出的診斷報告發現，診斷報告是在案發3個月後開的，診斷書只提到余女有「侵襲性牙周炎」，並未提及有牙齒斷裂，余女後來也未進一步到牙醫診所接受治療，因此依無證據顯示余女牙齒斷裂，是因邢女丟飲料瓶不慎，害她沒接到造成，判處邢女無罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法