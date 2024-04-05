花蓮強震》2原住民族人罹難 原民會主委：全力協助家屬

原民會主委夷將Icyang今日前往花蓮，慰問罹難的吳姓阿美族人家屬。（圖由原民會提供）

2024/04/05 20:58

〔記者林曉雲／台北報導〕花蓮遭強震重創，原住民族委員會表示，截至今（5日）已造成2名族人罹難、69人輕重傷。原民會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod親往花蓮罹難者家中及靈堂慰問，並表示原民會將全力協助家屬。

強震造成花蓮重大災情，原民會說明，第一時間透過全國原住民族家庭服務中心、文化健康站掌握族人傷亡情形，截至今日為止，已造成2名族人罹難、69人輕重傷。為關心罹難者家屬，原民會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod及副主委谷縱‧喀勒芳安 Qucung Qalavangan親自至家中及靈堂慰問家屬。

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夷將‧拔路兒Icyang‧Parod今天前往花蓮縣玉里鎮宮前部落，慰問阿美族吳姓罹難者家屬，死者是駕駛聯結車到台北載貨，回花蓮途中行經蘇花改時，遭落石砸中，是家中經濟支柱；副主委谷縱Qucung今天前往花蓮殯儀館，探視布農族余姓罹難者家屬，死者是台八線做巔玻工程的交通指揮工作，地震後遭石頭壓到，到院後急救無效。

夷將‧拔路兒Icyang‧Parod表示，原民會將全力協助家屬各項需求，包含申辦各私部門的救助金、與罹難者所屬的公司協調，以及未來法律方面的協助。

原民會副主委谷縱Qucung今天前往花蓮殯儀館，探視布農族余姓罹難者家屬。（圖由原民會提供）

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