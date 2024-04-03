新北「停班課」假消息延燒 網頁負責單位消防局「冷處理」

「新北市府防災宣導互動網」因網頁訊息配置加上太久沒更新，民眾誤以為去年8月3日的停班課訊息為最新消息。（記者徐聖倫翻攝）

2024/04/03 20:11

〔記者徐聖倫／新北報導〕今晨約8時發生大地震，全台各地災情四起，新北市在早上傳出停班停課訊息，沒想到是假訊息，市長侯友宜下令嚴辦假消息。警方初步調查，來源是「新北市府防災宣導互動網」無誤，應是網頁內各項訊息配置，加上太久未更新，造成民眾誤會，但負責網頁的新北市消防局不願回應任何疑問，面對輿論質疑，消防局選擇消極處理。

負責該網頁的新北市消防局面對質疑，包含網頁為何不更新、網頁配置、是否真有誤植等各式問題，僅回應「警方目前調查中」一語帶過，不願承認有疏失。現網頁顯示已為今日正常上班上課訊息，但歷史紀錄已全部刪除，讓民眾有種「此地無銀三百兩」的感覺。

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據悉，警方目前推測應是有民眾在上午透過搜尋引擎，打出關鍵字「新北市」、「停班停課」，跳出「新北市政府防災宣導互動網」的搜尋結果，不料網頁的訊息配置，至頂的訊息為地震訊息，下方訊息則為去年8月3日的停班停課，粗體字內容為「新北市今（3）日停止上班及上課」。

民眾疑似看到這樣的網頁配置展現出來的訊息大為誤會，於是將其擷圖向周遭親朋好友「好康道相報」，沒想到傳遍各大網頁、社群、通信軟體等。新北市長侯友宜今被追問到這個問題，表達震怒之餘，已下令嚴查散布源頭。

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