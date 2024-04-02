苦等買家18年……金山墓園地2395萬餘元拍定

新北市金山區的墓園地，拍賣了18年終於在清明節前夕拍出。（記者吳昇儒翻攝）

2024/04/02 15:25

〔記者吳昇儒／基隆報導〕一家經營殯葬業的公司因債務問題及積欠2003年至2011年間的營利事業所得稅，公司位於新北市金山區墓園被查扣拍賣。但過了18年，乏人問津，多次均以流標收場。該案輾轉囑託宜蘭分署執行後，今年4月1日清明節前夕，以每坪約7.5萬元的金額將該土地拍出，為國庫挹注2395萬餘元。

宜蘭分署指出，該殯葬業公司目前停業中，名下僅有之新北市金山區中角段大水堀小段35-19及125-17地號土地作為墓園之用，2006年遭民事債權人聲請法院假扣押迄今，歷經多次法拍均以流標收場。

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分署接手後，同仁於去年11月前往現場查看土地現況，發現兩筆土地均為新北市金山區尖山子18之1號「金山普渡寺」周邊墓園，部分為道路及該寺廟佔用，坪數各約116坪、202坪，昨日上午各以底價864萬元、1530萬元進行二拍，平均每坪各約7.4萬、7.5萬元。最終以各以864萬8800元、1530萬8800元拍定。

執行官指出，墓園在法拍市場拍賣不易，此次因分署主動通知鄰近殯葬業者週知，並將拍賣資訊適當宣傳，方能順利拍定。

執行官拍賣兩筆土地，最終以2395萬餘元拍定。（記者吳昇儒翻攝）

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