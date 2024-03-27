為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

基隆2.7坪雅房首拍底價100萬 民眾好奇︰買來要做什麼？

法務部行政執行署宜蘭分署訂於（4月1日）將在該分署基隆辦公室舉辦聯合拍賣會，將進行宜蘭分署史上拍賣坪數最小、僅2.7坪的雅房首拍。 （記者林嘉東翻攝）

法務部行政執行署宜蘭分署訂於（4月1日）將在該分署基隆辦公室舉辦聯合拍賣會，將進行宜蘭分署史上拍賣坪數最小、僅2.7坪的雅房首拍。 （記者林嘉東翻攝）

2024/03/27 16:10

〔記者林嘉東／基隆報導〕法務部行政執行署宜蘭分署訂於（4月1日）將在分署基隆執行官辦公室舉辦聯合拍賣會，將進行宜蘭分署拍賣史上拍賣坪數最小、僅2.7坪的雅房首拍，歡迎市民屆時到場撿便宜。

行政執行署宜蘭分署預計在4月1日上午11時在分署基隆執行官辦公室開始拍賣，當天將拍賣基隆、新北市地區多筆不動產，其中一筆位於仁愛區公園街二樓2.7坪的雅房，底價100萬，是宜蘭分署拍賣建物以來，拍賣坪數最小的雅房。

執行官鄧順生說，這間雅房因前屋主未繳地價及房屋稅遭法拍，他今年2月間前往查封時，才發現該建物與隔壁相通，牆上貼有宮廟香客捐獻名單，為相鄰「慈清宮西秦王爺」使用多時；法拍消息傳出後，吸引不少好奇民眾來電詢問：「2.7坪的雅房，買下來能做什麼用？」

鄧順生表示，由於該間雅房位於市區，買家買下後，除了擁有雅房2.7坪的產權，還可以與西秦王爺當鄰居，也能買到雅房座落4筆基地的持分，只是雅房與隔壁鄰居建物已打通，又有西秦王爺使用中，屬於「拍定後不點交」物件，買家必須自行與使用人、隔壁鄰居協調後續使用事宜，買家出手前可要多加考慮。

宜蘭分署定期於每個月第一週星期一，會在宜蘭分署基隆行政執行官辦公室（基隆市信義區東信路169號），舉辦基隆市及新北市金山、萬里、瑞芳、貢寮、平溪、雙溪之不動產拍賣活動，更多拍賣資訊，請參閱分署官網或法務部行政執行署拍賣公告查詢系統查詢相關拍賣訊息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新北分署清明連假前拍賣 土地與土城海山站公寓都有賣
2024/03/26 17:13

新北分署清明連假前拍賣 土地與土城海山站公寓都有賣
春節後首辦「123聯合拍賣會」進帳1.2億 im.B休旅車72萬賣出
2024/03/05 20:11

春節後首辦「123聯合拍賣會」進帳1.2億 im.B休旅車72萬賣出

南科宜居生活圈 南科人生活秘境在這
行政執行署明首次在中興新村辦法拍市集 揪你撿便宜
2024/03/04 16:18

行政執行署明首次在中興新村辦法拍市集 揪你撿便宜
撿便宜！台南法拍會3/5登場 Mini Cooper S拍賣價5折起
2024/03/03 18:49

撿便宜！台南法拍會3/5登場 Mini Cooper S拍賣價5折起

鎖定億級客戶 華銀財管2.0開業
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播