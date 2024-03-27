基隆2.7坪雅房首拍底價100萬 民眾好奇︰買來要做什麼？

法務部行政執行署宜蘭分署訂於（4月1日）將在該分署基隆辦公室舉辦聯合拍賣會，將進行宜蘭分署史上拍賣坪數最小、僅2.7坪的雅房首拍。 （記者林嘉東翻攝）

2024/03/27 16:10

〔記者林嘉東／基隆報導〕法務部行政執行署宜蘭分署訂於（4月1日）將在分署基隆執行官辦公室舉辦聯合拍賣會，將進行宜蘭分署拍賣史上拍賣坪數最小、僅2.7坪的雅房首拍，歡迎市民屆時到場撿便宜。

行政執行署宜蘭分署預計在4月1日上午11時在分署基隆執行官辦公室開始拍賣，當天將拍賣基隆、新北市地區多筆不動產，其中一筆位於仁愛區公園街二樓2.7坪的雅房，底價100萬，是宜蘭分署拍賣建物以來，拍賣坪數最小的雅房。

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執行官鄧順生說，這間雅房因前屋主未繳地價及房屋稅遭法拍，他今年2月間前往查封時，才發現該建物與隔壁相通，牆上貼有宮廟香客捐獻名單，為相鄰「慈清宮西秦王爺」使用多時；法拍消息傳出後，吸引不少好奇民眾來電詢問：「2.7坪的雅房，買下來能做什麼用？」

鄧順生表示，由於該間雅房位於市區，買家買下後，除了擁有雅房2.7坪的產權，還可以與西秦王爺當鄰居，也能買到雅房座落4筆基地的持分，只是雅房與隔壁鄰居建物已打通，又有西秦王爺使用中，屬於「拍定後不點交」物件，買家必須自行與使用人、隔壁鄰居協調後續使用事宜，買家出手前可要多加考慮。

宜蘭分署定期於每個月第一週星期一，會在宜蘭分署基隆行政執行官辦公室（基隆市信義區東信路169號），舉辦基隆市及新北市金山、萬里、瑞芳、貢寮、平溪、雙溪之不動產拍賣活動，更多拍賣資訊，請參閱分署官網或法務部行政執行署拍賣公告查詢系統查詢相關拍賣訊息。

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