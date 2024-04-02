藝術大師蕭勤15億元遺產惹議 學生、基金會互告均不起訴

當代抽象藝術大師蕭勤過世後爆發15億藝術作品遺產爭議，高雄在地藝術家曾出面力挺學生派。（資料照）

2024/04/02 14:54

〔記者黃佳琳／高雄報導〕當代抽象藝術大師蕭勤去年6月辭世後，爆發15億元的藝術作品遺產爭議，蕭勤國際文化藝術基金會執行長吳素琴和蕭勤的學生代表們各執一詞，並互相提告，但檢方調查後，認定吳素琴未妨害蕭勤遺孀的人身自由，而學生代表陳浚豪發文內容雖令人不快，但屬公共議題，偵結處分兩人不起訴。

檢方表示，蕭勤過世後，蕭勤國際文化藝術基金會執行長主張，蕭勤生前已把市值高達15億元的畫作贈與基金會，並拿出相關文件佐證，但蕭勤的學生反控基金會董事組成違法、財報不透明，加上蕭勤的奧地利籍遺孀Monika行動也被限制，涉盜賣大師作品，雙方各執一詞，並互相提告，期透過司法途徑解決。

請繼續往下閱讀...

雄檢偵查時，針對Monika人身自由受控部分進行調查，發現蕭勤過世後，高市社會局社工前往訪視時，Monika明確表達同意接受吳素琴監護，並對照護環境和品質感到滿意，高雄少家法院法官也曾當面詢問Monika，她也希望留在台灣繼續接受吳女照顧，因此法官把監護權裁定給吳素琴，吳女並沒有強迫Monika留在台灣，因此認定罪證不足處分不起訴。

至於吳素琴反告陳浚豪妨害名譽的部分，檢方認為，陳男在老師過世幾天後，發現基金會大量賣畫，發文質疑內情不單純，雖然內容使人感到不快，但因發文內容攸關蕭勤學生、作品及收藏家權益，可認定與公共議題有關，而非涉及私德，因此屬言論自由保障範圍，偵結處分陳浚豪不起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法