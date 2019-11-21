導演李行、藝術家蕭勤 獲頒南藝大名譽博士

導演李行。（南藝大提供）

2019-11-21 23:00:08

〔記者楊金城／台南報導〕國立台南藝術大學今天在23週年校慶典禮進行名譽博士授證，導演李行、藝術家蕭勤獲頒南藝大名譽博士，表彰他們在藝術文化領域的貢獻與成就。

校長詹景裕說，授予李行、蕭勤南藝大名譽博士，期許引領南藝大師生和校友們，學習大師對專業的投入與付出、對理想的堅持與態度。

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李行執導的第一部戲是《王哥柳哥遊臺灣》，直到1986年的《唐山過台灣》，28年間拍了52部電影，這些電影現在都在國家電影中心，他在1986年停止創作後轉至幕後，參與籌劃「台北金馬影展執行委員會」並擔任主席，如今金馬獎在華人電影地位卓然。

李行謙稱說，自己是電影的終身義工，今年90歲的他，仍要繼續為台灣電影奮鬥，獲頒名譽博士對他而言是一大鼓勵，讓他更不輕易言退，一席話獲得台下熱烈掌聲。

蕭勤說，他旅歐多年未取得正式學位，獲頒名譽博士感到很榮幸。他曾在南藝大任教9年，在南藝教書的經歷對他來講是一種成長，雖然他是教授，但也跟學生們學了很多，特別是生命的意義。

蕭勤曾多次獲得藝術界肯定，2002年榮獲臺灣第六屆國家文藝美術獎、2013年榮獲第11屆文馨獎、2016年獲總統府頒發「二等景星勳章」。

南藝大另也頒傑出校友給黃信堯、沈妤霖及高俊宏3位。黃信堯為南藝大音像紀錄所畢業校友，2017年以《大佛普拉斯》獲金馬獎10項入圍，並奪下最佳新導演、最佳改編劇本等5項大獎。

畢業於南藝大音樂學系的沈妤霖，曾多次獲得國際鋼琴比賽獎項，也是唯一一位四度獲得文化部「音樂人才庫」的得主。

高俊宏是南藝大藝術創作理論博士班畢業校友，2016年以「群島藝術三面鏡」系列套書獲金鼎獎年度最佳圖書獎，並多次獲台新獎肯定。

藝術家蕭勤。（南藝大提供）

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