4/1 今彩539頭獎1注獨得！800萬獎落新北市

今晚開獎的第113000079期今彩539頭獎1注獨得，第113000027期威力彩頭獎摃龜。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

2024/04/01 22:22

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月1日）開獎的第113000079期今彩539頭獎1注獨得，由新北市土城區中央路2段278巷12號1樓「富野彩券商行」開出；第113000027期威力彩頭獎摃龜。

第113000027期威力彩中獎號碼為「03、09、27、35、36、37，第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共6注中獎，可得15萬元；肆獎32注中獎，每注可得2萬元；伍獎181注中獎，每注可得4000元；陸獎1358注中獎，每注可得800元；柒獎2835注中獎，每注可得400元；捌獎1萬5419注中獎，每注可得200元；玖獎1萬8689注中獎，每注可得100元；普獎3萬5787注中獎，每注可得100元。

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第113000079期今彩539中獎號碼為「05、09、14、20、33」，頭獎1注獨得，可得800萬元；貳獎共292注中獎，每注可得2萬元；參獎8484注中獎，每注可得300元；肆獎8萬8951注中獎，每注可得50元。

第113000079期39樂合彩中獎號碼為「05、09、14、20、33」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共435注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1709注中獎，每注可得1125元。

第113000079期3星彩中獎號碼為「427」，壹獎212注中獎，每注可得5000元。

第113000079期4星彩中獎號碼為「3857」，壹獎20注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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