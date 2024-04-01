移民美國的女兒要返台？獨居老爸開心衝銀行險被騙49萬

警方向尹詢問來龍去脈，揭穿詐騙集團謊顏。（記者王冠仁翻攝）

2024/04/01 15:03

〔記者王冠仁／台北報導〕7旬尹姓老翁平時在台北市大同區獨居，他日前接到一通電話，電話另一端聲音神似他移民美國多年的女兒，對方說要來台灣陪他，他心中大喜，依對方所說去銀行匯款49萬5千元到對方指定帳戶。幸虧行員發現異狀報警，警方趕來揭穿這是詐騙集團慣用的「猜猜我是誰」手法，才幫尹保住積蓄。

北市警大同分局今天發布新聞稿公布此案中詐騙集團使用的手法，同時也呼籲民眾，接獲不明來電要謹慎小心，勿單憑片面說法便輕信而將錢轉出，民眾應謹記防詐三步驟：一聽、二掛、三撥打165專線，亦可直接撥打110報案專線尋求警方協助。

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警方調查，尹的女兒多年前已經移民美國，目前他獨居，他先前接到一通陌生號碼的來電，對方謊稱是他女兒，近期打算回台居住，但因周轉失靈，需要他匯49萬5千元到某帳戶。由於對方聲音神似尹的女兒，尹不察，信以為真，不久後就跑到住家附近的台灣銀行民權分行要辦理臨櫃匯款。

不過，行員進行關懷提問時發現異狀，隨即通報轄區警方，員警趕到後詢問來龍去脈，研判尹遇上詐騙集團的「猜猜我是誰」陷阱。

員警為了讓尹清醒，於是隨即調閱他準備匯錢的帳戶，發現已經被列為警示帳戶，他這才相信自己遇上詐騙。

警方說，由於尹翁鮮少使用智慧型手機，手機內也無女兒聯繫方式，便向他宣導詐騙集團會撥打市話，利用「猜猜我是誰」詐騙手法引導被害人，再假借被害人親友名義噓寒問暖，降低被害人戒心，最後聲稱缺錢、借貸等話術欺騙被害人，進而騙取被害人之財產。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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